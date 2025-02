Étincelles dans les universités

Alors qu’un feu roulant d’offensives néolibérales, racistes et autoritaires déferle sur notre pays comme dans le reste du monde, la sidération semble encore paralyser les corps et les esprits. Mais dans plusieurs universités ces derniers jours, des mobilisations ont eu lieu. En effet, le projet de loi de finances 2025 prévoit une énorme coupe dans le budget de la recherche et de l’enseignement supérieur : 630 millions d’euros en moins !

Jeudi 6 février, une journée nationale de lutte étudiante contre l’austérité était organisée. Quelques crépitements avant un vrai coup de chaud ?

Brest

L’université de Brest se lance dans un mouvement durable. Jeudi, plus de 200 étudiant-es ont bloqué l’accès à la fac Segalen, pour protester contre la situation financière de l’Université de Bretagne Occidentale.

«Universités endettées, grève illimitée !» était est le slogan affiché par l’Union Pirate, syndicat étudiant. L’Université de Bretagne Occidentale affiche un déficit annoncé de 4,5 millions d’euros en 2024 et s’attend à 7,2 millions d’euros pour 2025, ce qui risque de provoquer des suppressions de postes, une diminution des places voire des suppressions de filières.

Cette situation est la conséquence d’une décision imposée en 2007 par le gouvernement Sarkozy : avec la LRU, les facs sont devenues «autonomes» et «responsables», c’est-à-dire qu’elles doivent gérer leur budget comme des entreprises et être «rentables».

Caen

Mardi, une Assemblée Générale étudiante a voté le blocage du Campus de l’université de Caen-Normandie. Mercredi, la fac était paralysée. Là aussi, les étudiant-es protestent contre le budget imposé par 49.3, réduisant les moyens de l’Enseignement supérieur.

Poitiers

Des dizaines d’étudiant-es ont occupé les locaux de sciences humaines de l’Université de Poitiers, mercredi 29 janvier, et bloqué le bâtiment avec des poubelles et des sapins de Noël. Les cours ont été suspendus. À la place, les occupant-es ont proposé des diffusions de films et des échanges, et ont mis en place une cantine solidaire.

Rennes

Sciences-Po Rennes a été bloquée jeudi 6 février 2025. La semaine passée, c’était l’université Rennes 2 qui était mise à l’arrêt par le mouvement étudiant pour protester contre les coupes budgétaires. Prétextant des «dégradations», la direction de l’université a décidé de fermer le campus pour la semaine. Le 6 février, un millier d’étudiant-es ont manifesté depuis le campus vers le centre-ville.

Nantes

Le 6 février, à l’aube, les amphithéâtres et salles de cours étaient bloqués par les étudiant-es mobilisé-es sur le campus Tertre. La direction de l’université a fait fermer l’ensemble des bâtiments et restaurants universitaires du secteur pour la journée. Les cours ont été annulés. Une manifestation est partie de la fac pour rejoindre le campus de Michelet.

Strasbourg

L’agitation à Science-po Strasbourg n’est pas directement liée à la question budgétaire. Cet établissement est fermé au public depuis vendredi 31 janvier, et ne rouvrira partiellement que lundi 10 février.

Une mesure de rétorsion décidée par la direction pour faire taire le mouvement étudiant, qui réclame l’arrêt d’un partenariat avec une université israélienne. Les campus de Science-po de tout le pays avaient été traversés par d’importantes mobilisations pro-palestiniennes au printemps et à l’automne dernier.