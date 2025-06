Jeff Bezos n’est pas le bienvenu à Venise

«Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d’impôts» proclame une immense banderole sur la célèbre place Saint-Marc de la ville italienne.

Ce message dénonce la privatisation de la ville par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos. Le milliardaire Trumpiste, patron d’Amazon, a prévu de se marier avec la présentatrice Lauren Sanchez à la fin de cette semaine à Venise, pour une fête géante. 200 VIP richissimes doivent débarquer en yacht ou en jet privés. Le couple a réservé plusieurs hôtels de luxe et réquisitionné presque tous les taxis pour ses invités. «On parle de cinq yachts amarrés autour du centre historique [dont probablement celui de Jeff Bezos de 127 mètres de long]. C’est une prise d’assaut !» s’agace une habitante.

Dès l’annonce de l’événement, la population s’est mobilisée au sein d’un collectif baptisé «No space for Bezos». Des banderoles ont été déployées et des affiches collées dans les lieux emblématiques de la ville, des rassemblements ont eu lieu et une grosse manifestation était annoncé ce samedi, à l’occasion du mariage. «Nous bloquerons les canaux. Nous veillerons à ce que le gâteau de mariage soit renversé, nous attaquerons et nous nous jetterons dans le canal si nécessaire», avait prévenu l’un des porte-parole du mouvement.

La contestation a obtenu gain de cause. La fête du milliardaire n’aura pas lieu dans le centre de Venise. Un responsable local a informé la BBC que les convives se retrouveront dans un lieu plus excentré de la ville.

Les vénitiens avaient déjà obtenu une victoire en 2021 contre le tourisme en masse, avec l’interdiction des navires de croisières dans son centre.

L’arrogance et la toute puissance des milliardaires ne passe plus. En 2022, Jeff Bezos avait voulu débarquer à Rotterdam avec son méga-yacht. La mairie devait pour cela démonter un pont historique, trop petit pour permettre le passage du navire. Des habitants avaient menacé de jeter des œufs pourris lors du passage du yacht dans la ville hollandaise, et la mairie avait du renoncer.