Contre Attaque Musicale : Macka-B, « Another soldier »

Une nouvelle chronique sur les musiques qui portent en elles un vent de révolte et de liberté

Voici un titre reggae de Macka-B, un artiste anglo-jamaïcain très productif dans les années 90’, et toujours actif aujourd’hui à bientôt 60 ans !

Macka-B pose ici un flow antimilitariste de première qualité. Dans son titre « Another soldier », il vient notamment dénoncer le rôle joué par les «soi-disant leaders» qui, «tout en mangeant du caviar et buvant du champagne», envoient la chair à canon se faire abattre en première ligne.

À l’époque de la sortie du titre original, en 1999, l’actualité est malheureusement traversée par l’écho des guerres et des conflits, dans cette époque transitoire suite à l’effondrement de l’Union Soviétique. C’est en effet la fin d’une décennie ponctuée par la guerre des Balkans, des guerres civiles et génocidaires sur le continent Africain, un conflit au Timor Oriental…

Le Royaume-Uni – où réside Macka-B –, à l’image d’autres puissances occidentales dont la France, n’est pas exempt de responsabilité et intervient militairement dans divers conflits à l’extérieur de ses frontières, comme une extension de son passé impérialiste. La période est au néocolonialisme, les puissances occidentales cherchent alors à préserver leurs intérêts économiques, politiques et géostratégiques. Ces interventions extérieures, parfois sous-couvert «d’interventions humanitaires» comme dans les Balkans ou en Sierra Leone, sont une manière de perpétuer un ordre mondial avec un Occident en position de domination.

Macka-B, artiste réputé pour ses paroles engagées et conscientes, s’en inspire pour nous livrer une diatribe contre l’ignorance et l’exploitation des soldat-es qui s’engagent dans des conflits où ils n’ont rien à gagner, à part risquer de se faire tuer pour préserver les intérêts de leurs dirigeant-es et des puissant-es qui tirent profit de ces désastres.

Le dernier couplet du morceau est un hommage à Mohammed Ali, boxeur légendaire qui en 1966 refusa de servir dans l’armée des USA en se déclarant objecteur de conscience. Mohammed Ali expliquera son choix par ses convictions contre la guerre en cours au Vietnam, déclarant alors que «aucun Viet Cong ne m’a jamais traité de nègre». Il résumant ainsi son opposition à une guerre qu’il considérait comme un prolongement de l’oppression dont était victime la communauté afro-américaine aux États-Unis. Cette prise de position de Mohammed Ali lui causera des ennuis judiciaires et la perte temporaire de sa licence de boxe alors qu’il était en pleine ascension dans sa carrière.

Le morceau original a été enregistré dans les mythiques studios ARIWA à Londres, fondés par le génie Mad Professor, à l’origine de nombres d’enregistrements cruciaux de reggae et de dub. Mais nous avons choisi de vous partager ici un «recut» de ce morceau, parfaitement réalisé par Legal Shot Sound System – un crew dont la réputation ne faillit pas après 20 ans d’activité, et originaire de Rennes !

En ces temps de montée des nationalismes, de militarisation des frontières extérieures de l’Europe, et de conflits internationaux, il est crucial de se rappeler que l’armée est un instrument de la violence étatique, participant à maintenir des formes de domination et à préserver les intérêts d’une minorité au détriment des peuples exploités. Mais quand c’est exprimé par le style caractéristique et empreint de conscience sociale de Macka-B, c’est plus plaisant à entendre !

