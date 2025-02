Les valeurs de la droite française et des médias

Récapitulons : un Premier Ministre de droite a été imposé sans majorité par un coup de force, en dépit des résultats d’une élection. Ce Premier Ministre vient d’imposer le plus grand plan d’austérité depuis des décennies par 49.3. Il s’avère qu’en plus, il a couvert un réseau pédocriminel dans un lycée privé de sa ville de Pau pendant 30 ans. Il s’agit d’un établissement où travaillait son épouse qui donnait des cours de catéchisme et où il scolarisait ses propres enfants, alors qu’il était le ministre en charge de l’éducation.

120 plaintes s’accumulent pour violences, agressions sexuelles et viols contre ce pensionnat depuis une trentaine d’années. «Le CPE de l’époque se promenait, choisissait ses victimes et faisait ce qu’il voulait des enfants» expliquent certaines victimes.

En dépit de toute vraisemblance, le Premier Ministre a nié plusieurs fois devant le Parlement avoir eu connaissance des faits. Sauf qu’une ancienne professeure de l’établissement dit avoir lancé l’alerte auprès du Conseil Général dès les années 1990, un Conseil présidé par… François Bayrou. Elle lui en avait parlé directement lors d’une cérémonie. Alors qu’il était Ministre de l’Éducation, Bayrou a bien été mis en garde et n’a rien fait. En revanche, en 1993, il avait tenté de faire passer une loi permettant aux écoles privées de se développer sans aucun contrôle. Bayrou est depuis toujours un véritable lobbyiste de l’enseignement privé catholique, au détriment de l’Éducation publique.

Autre témoignage, le gendarme chargé de l’enquête criminelle sur des viols commis par le directeur de l’établissement affirme que Bayrou était informé de la procédure, et qu’il est intervenu directement dans l’enquête pour couvrir ces faits gravissimes. Le juge de l’époque se souvient lui aussi avoir rencontré François Bayrou et lui avoir tout dit des viols découverts dans le cadre des investigations. L’avocat d’une des victimes a saisi la justice pour demander une enquête sur une possible entrave à la justice.

Un Premier Ministre illégitime a donc menti à plusieurs reprises dans les médias et devant le Parlement, après avoir couvert des viols d’enfants. Il aurait dû démissionner immédiatement. Pourtant, seule la gauche lui demande des comptes. Ni les macronistes, ni la droite, ni l’extrême droite n’ont dit quoi que ce soit sur cette affaire. C’est l’omerta. Ce clan fait bloc derrière Bayrou.

Pire, la ministre Juliette Méadel parle à propos de cette affaire d’un «terrorisme de la transparence» et d’un scandale «téléguidé». Pour elle, c’est donc le fait de dénoncer la pédocriminalité qui serait terroriste. Un journaliste de BFM parle d’un «gigantesque raté de communication» – comme s’il ne s’agissait que de com’ et non de faits criminels – et d’un «piège tendu par LFI». Oui, car évidemment, c’est la France Insoumise qui gérait ce lycée privé.

Brice Couturier, ancien socialiste converti au macronisme, et payé par France Culture, multiplie les tweets selon lesquels «cette affaire qui date de 30 ans, est ressortie opportunément pour détourner l’attention». Après tout, 120 enfants détruits, c’est un détail. Mathias Wargon, autre influent macroniste, compare LFI aux Qanon – des groupes trumpistes complotistes – pour avoir critiqué Bayrou. Confusion maximale. Bruno Retailleau, qui manifestait contre le mariage homosexuel en 2013 au nom d’une prétendue «défense des enfants», et qui en tant de Ministre de l’Intérieur aurait dû s’exprimer sur ces crimes de masse commis sur des mineurs, n’a toujours pas dit un seul mot.

On pourrait multiplier ces exemples à l’infini. C’est pourtant cette même droite qui, en quelques jours, a exigé le licenciement de l’humoriste Merwane Benlazar parce qu’il portait un bonnet et une barbe lors de sa première chronique sur France 5. Cette même caste, qui va du macronisme au RN, n’avait pas de mots assez durs contre l’artiste, qu’elle avait qualifié de «salafiste», traîné dans la boue jusqu’à obtenir son exclusion médiatique.

Vous l’aurez compris, pour le parti des médias et des dominants, il est désormais plus grave d’être musulman en France que de couvrir la pédocriminalité. De la même manière qu’il est plus grave de défendre la Palestine que de faire des saluts nazis. Cette affaire montre, une fois de plus, l’état de déliquescence morale absolue de ceux qui nous dirigent, et l’inversion des valeurs qui est désormais devenue un mode de gouvernement.