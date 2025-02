400 personnalités religieuses, artistiques et intellectuelles juives signent une tribune contre le nettoyage ethnique à Gaza

Le New York Times est l’un des plus grands quotidiens des États-Unis et l’un des journaux les plus lus du monde, avec plus d’un million d’exemplaires sur papier chaque jour et des millions d’abonnements numériques.

Le 13 février, une tribune importante y a été publiée pour soutenir Gaza, et elle n’a rencontré que très peu d’écho en France. Pourtant, elle dépasse les assignations identitaires et religieuses mortifères, rappelle au grand public que le soutien au peuple palestinien n’est pas synonyme d’antisémitisme, et que de nombreuses voix juives dans le monde s’opposent aux crimes du gouvernement israélien.

Dans cette tribune en pleine page, achetée sous forme d’encart publicitaire par ses soutiens pour avoir le maximum d’impact, il n’y a que quelques mots suivis de centaines de signatures : «Trump a appelé à l’expulsion de tous les Palestiniens de Gaza. Le peuple juif dit non au nettoyage ethnique !»

Dans la colonne de signatures, plus de 350 rabbins, mais aussi des dizaines de personnalités et d’artistes juifs, comme l’excellent acteur Joaquin Phoenix et ses frères et sœurs Summer and Rain, l’humoriste Ilana Glazer, les acteurs Eric André, Morgan Spector, les scénaristes Tony Kushner et Jonathan Glazer, l’intellectuelle altermondialiste Naomi Klein, ou encore Larry Charles, Peter Beinart, Tavi Gevison et Wallace Shawn et d’autres…

Cette annonce est reliée à un site Internet qui indique qu’une collecte de dons de la campagne «In Our Name», de 10 millions de dollars, sera versée au profit «d’organisations qui aident les Palestiniens à établir la sécurité, la dignité et l’autodétermination en Palestine».

Les noms qui ont été particulièrement remarqués sont ceux de rabbins célèbres dans la communauté aux USA, par exemple Toba Spitzer qui explique : «Il est d’une importance vitale que la communauté juive américaine joigne sa voix à celle de tous ceux qui refusent d’envisager ce projet insidieux. Le rêve d’Hitler de rendre l’Allemagne ‘Judenrein’, nettoyée des Juifs, a conduit au massacre de notre peuple. Nous connaissons mieux que quiconque la violence à laquelle ce genre de fantasmes peut conduire».

Le rabbin Yosef Berman de Washington, compara la position de Donald Trump à celle d’un tyran de l’Ancien Testament : «Donald Trump – comme Pharaon dans la Bible – semble croire qu’il est Dieu et qu’il a l’autorité pour gouverner, posséder et dominer notre pays et le monde. L’enseignement juif est clair : Trump n’est pas Dieu et ne peut pas priver les Palestiniens de leur dignité inhérente ou leur voler leur terre pour une opération immobilière».

La comédienne lana Glazer estime : «Nous, les juifs, et tous ceux qui se soucient des droits de l’homme fondamentaux, devons nous exprimer et nous lever pour garantir que les Palestiniens restent sur leur terre, afin qu’ils puissent reconstruire leurs maisons et leurs vies à Gaza après la destruction génocidaire qu’ils ont subie. Notre sécurité à tous est intimement liée».

Cette mobilisation inédite fait suite à l’annonce de Donald Trump de vider totalement Gaza de ses habitants, d’en prendre le contrôle et de raser tout ce qu’il y reste pour y implanter un complexe touristique, sans droit au retour pour les palestiniens chassés. Elle intervient aussi alors que le bras droit du nouveau président des USA, Elon Musk, multiplie les clins d’œil au nazisme, en effectuant un salut hitlérien, en postant des messages suprémacistes sur son réseau social ou en soutenant le parti d’extrême droite allemand AfD.

En France, en revanche, le débat est piégé par les mensonges systématiques lancés par les réseaux pro-israéliens et les médias des milliardaires. Les voix juives françaises qui soutiennent le peuple palestinien sont elles aussi réprimées, réduites au silence ou présentées de manière infamantes comme des traitres ou des personnes ayant la haine de leur identité. Cette tribune pour Gaza venue d’outre-Atlantique mérite de rencontrer plus d’écho.