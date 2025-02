Bétharram : lycée catholique ou centre de torture pour enfants ?

Plus on creuse sur l’affaire du pensionnat privé Bétharram, cet établissement privé catholique protégé par François Bayrou, plus tout apparait comme étant d’une gravité absolue.

Sur France 2, un ancien élève révèle avoir été utilisé comme «sextoy» humain pendant des années par le directeur de l’établissement, le prêtre Carricart, défendu par François Bayrou, et qui s’est suicidé lorsque des enfants ont porté plainte contre lui.

Sur la chaine TMC, Ange Mur, ancien surveillant de Bétharram, reconnaît tranquillement qu’il frappait les enfants. En effet, Médiapart avait révélé qu’un enfant avait perdu 40% de son audition tellement il avait été violenté par le personnel. Des centaines d’autres enfants ont signalé des cas de violences physiques. Et en 2025, cet homme qui est diacre – consacré comme les prêtres par l’Église – les justifie voire les revendique.

Plus horrible encore, ce surveillant, qui est aujourd’hui maire de la commune de Jarret, près de Bétharram, semble justifier les actes pédocriminels. Pour lui, les enfants violés étaient facilement repérables, car ils sont «maniérés» et, donc selon lui, se «posent des questions sur la sexualité».

Ici, non seulement Ange Mur reconnaît que le prêtre violeur était un prédateur qui sélectionnait ses victimes, mais il rend responsable les enfants violés de l’avoir bien cherché, en étant «maniérés». Sous entendus, efféminés. Il ajoute une touche d’homophobie à la justification de crimes.

Voilà l’établissement de tortionnaires qui a été couvert pendant des années par l’actuel Premier Ministre.

Que la droite française, qui veut interdire l’éducation sexuelle à l’école et qui manifestait contre les droits des personnes LGBT, n’ose plus jamais parler de «protection des enfants» pour justifier son idéologie réactionnaire !

Sous titres : Caisses de Grève

Source de l’extrait : Quotidien