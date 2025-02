Riposte antifasciste en banlieue nantaise : la mairie contrainte d’annuler une réunion du RN

Seule la mobilisation populaire fonctionne

La mairie de Saint-Herblain, commune de banlieue située à l’ouest de Nantes, a eu la surprise de voir sa façade redécorée dans la nuit du 18 au 19 février. En cause ? L’accueil d’ une réunion publique du RN au grand B, centre socioculturel au cœur du plus grand quartier populaire de l’agglomération nantaise.

« Mairie collabo », « RN=NAZI » pouvait-on lire, et des affiches « pas de fachos ici » ont été collées dans tout le quartier. Un communiqué a été envoyé à la presse : «L’extrême droite a de nouveau montré son vrai visage dimanche dernier en attaquant sauvagement nos camarades parisiens antifascistes et poignardant un syndicaliste. Nous affirmons que le fascisme n’a pas changé, et que le maire de Saint-Herblain en accueillant dans ses locaux un meeting de l’extrême droite samedi 22 février est un collabo», explique ce texte, parlant d’un «affront aux gens» qui vivent dans les quartiers populaires «et sont les premiers touchés par les idées racistes et nauséabondes du RN».

Un appel à mobilisation antifasciste à proximité de la salle avait été lancé, affichant également son soutien aux camarades agressés par des néonazis à Paris dimanche dernier. Une dizaine de partis et organisations de gauche (LFI, CGT, dispac’h…) avait également publié un communiqué pour demander l’annulation de cette réunion.

En région nantaise, à chaque fois que le RN tente d’y mettre les pieds, la réponse ne se fait pas attendre. La mairie de Savenay avait subi le même sort le mois dernier, après avoir prêté une de ses salles au RN. À Vertou et Orvault en fin d’année dernière également, des manifestations avaient été organisées. Mais ce mouvement ne date pas d’hier : Nantes a toujours su accueillir les fascistes.

En 2016 la permanence du Front National ouverte quai de Versailles, en face de la Préfecture de Nantes, avait été contrainte de fermer suite à de nombreuses «redécorations». N’ayant visiblement pas compris le message, les fachos avaient rouvert quelques mois plus tard, non pas une, mais deux permanences, à Varades, dans l’est du département, et à Nantes. Elles avaient rapidement subi le même sort.

En 2017, la permanence d’Orvault avait reçu des engins incendiaires à peine un mois après son implantation. Lors de la venue de Marine Le Pen en février 2017, des milliers de personnes avaient manifesté énergiquement dans le centre-ville. À proximité du Zénith, où devait se tenir le discours, un car d’adeptes du RN en provenance de Rennes avait été stoppé par une barricade et entièrement repeint. La route entre Rennes et Nantes avait été bloquée pendant plusieurs heures par une opération escargot. En 2021 lors de la venue d’Eric Zemmour, des centaines d’antifascistes déterminé-es avaient pris d’assaut le meeting.

Dans un communiqué, la municipalité de Saint-Herblain annonce donc l’annulation pour “risque de troubles à l’ordre public » et dénonce avant tout les tags réalisés sur la mairie plutôt que les idées néofascistes. Étrange volte-face pour le maire, qui avait volontiers prêté une salle municipale, mais aujourd’hui fait mine de s’indigner du RN. Il aurait pourtant pu refuser dès le début ce meeting, pour risque d’atteinte à la moralité publique et à la dignité humaine.

Dans un communiqué, l’élu socialiste s’insurge de “l’amalgame entre PS et extrême droite”. Pourtant, Jocelyn Gillet, l’animateur de la réunion d’extrême droite qui était prévue dans sa ville, est un ancien du PS passé au RN. Il a même été sur la liste de l’actuel maire aux municipales de 2020 ! Mais cela bien entendu ne figure pas dans le communiqué…

Que le message soit entendu dans toutes les villes : la mobilisation populaire fonctionne. Il n’y a pas de fatalité. L’extrême droite peut et doit être combattue partout.