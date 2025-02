Yann Moix : La France a un incroyable talent

Yann Moix le génie incompris : antisémite, puis sioniste fanatique, réactionnaire et violemment misogyne

«Je suis un immense écrivain. La réalité c’est qu’il y a une haine du talent». Voilà la ligne de défense du médiatique réalisateur réactionnaire Yann Moix au micro d’Europe 1 après une nouvelle salve de révélations sur ses échanges d’une misogynie et d’une violence inouïe.

Dans de nouveaux extraits de son documentaire sur Depardieu filmé en Corée du Nord en 2018, on entend l’acteur et le réalisateur parler «des jeunes filles [qu’ils] violent», dire «c’est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner». À propos d’une adolescente, Depardieu se lâche «Elle avait une poitrine à manger». Il y a également des propos homophobes «t’as tous les PD, ça se voit pas, mais regarde [photographe] c’est une gueule de saloperie…» et des râles sexistes «Oui, elle doit prendre la bite, elle doit sucer énormément, j’aime bien». Les deux hommes ricanent à gorge déployée. Chaque femme croisée subit un jugement physique et des remarques sexistes et violentes.

Pour se défendre, Yann Moix a déployé une série de versions contradictoires.

L’an dernier, il prétendait qu’il s’agissait d’extraits tronqués et volés, et que les deux hommes ne parlaient pas d’adolescentes. Un huissier a expertisé les images et a constaté que ces images n’étaient aucunement tronquées.

Deuxième version : Gérard Depardieu «jouait un rôle». L’avocat de l’acteur affirmait sans broncher : «je vous confirme qu’il existe une multitude de documents établissant sans ambiguïté qu’il s’agit d’une œuvre de fiction». Mais sans jamais dévoiler ces fameux documents, ni les éventuels scripts prouvant qu’il prononçait un dialogue préparé à l’avance.

En parallèle, Yann Moix se défaussait en parlant des «blagues insupportables» de Gérard Depardieu.

Un an plus tard, dans les médias de Bolloré, le même Yann Moix déclare désormais à la fois qu’il «assume à 1000%» mais qu’il était lui aussi un «acteur dans sa propre fiction». Il s’agit donc du premier long-métrage de l’histoire sans scénario, sans séquence, sans acteurs ni cachet. Les fillettes sexualisées étaient-elles elles aussi figurantes ? Et pour couvrir le tout, Yann Moix souligne qu’il est un génie.

Pour rappel, Yann Moix était un militant néo-nazi dans sa jeunesse, ayant publié un magazine négationniste et des dessins d’un antisémitisme débridé. En mai dernier, il réclamait la «prison ferme» pour les étudiant-es qui manifestaient pour la Palestine. En septembre, il affirmait sur un plateau télé : «Je souhaite la mort d’Aymeric Caron», député insoumis. Désormais, il squatte les médias de Bolloré pour dénoncer la gauche.

Source : Caisse de grève