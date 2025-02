«Trump Gaza Number One» : la barbarie mise en scène par intelligence artificielle

Toute l’horreur et l’absurdité de notre époque en une seule vidéo mise en ligne par Donald Trump. Rendre glamour une opération de nettoyage ethnique. Mettre en spectacle avec des images clinquantes et des couleurs vives le triomphe du colonialisme. Générer par intelligence artificielle un projet d’aménagement obscène et inhumain. Valoriser un culte de la personnalité digne des totalitarismes du siècle dernier. Tout y est.

Le 26 février, le président de la première puissance économique mondiale a publié une vidéo grotesque et terrifiante montrant Gaza transformée en centre touristique. Sur les premières images, on voit des enfants au milieu de ruines, avec la question : «What’s next ?»

Puis on y voit le territoire palestinien façonné par Donald Trump. Ce dernier se prélasse sur une plage, cocktails à la main avec Netanyahou. Elon Musk mange du Houmous et festoie sous une pluie de dollars. Gaza est couverte d’hôtels, de statues géantes et de ballons à l’effigie de Trump. Des femmes à barbe sexualisées, font la danse du ventre pour des touristes occidentaux. Les enseignes mentionnent le nouveau nom du territoire : «TRUMP GAZA».

La bande son imite une chanson pop avec les paroles : «Donald Trump vous a libérés. Il apporte la lumière pour que tout le monde la voie. Plus de tunnels, plus de peur. Trump Gaza est enfin là. Trump Gaza brille de mille feux, un avenir doré, une toute nouvelle lumière. Festin et danse, l’affaire est conclue : Trump Gaza numéro un !»

Ce n’est pas une parodie. Ceci a réellement été conçu et diffusé par l’équipe du président des USA. Il y a quelques jours, le compte de la Maison Blanche publiait une vidéo d’expulsion d’étrangers, couverts de chaînes et chargés dans un avion, avec la mention «ASMR». Comme si le spectacle d’une déportation était relaxant et agréable.

«L’histoire se répète deux fois» écrivait Karl Marx, «la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce». En 2025, il semble que le monde soit définitivement en train de basculer dans un grand n’importe quoi sanglant, une bouffonnerie militariste et génocidaire généralisée, une époque dans laquelle toutes les certitudes et les valeurs les plus élémentaires sont balayées.