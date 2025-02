Fin de C8 : « Pot de départ » pour Hanouna

Mercredi 26 février, à 21 heures, devant le siège de la Canal+ Factory. Une nuée de masques de Cyril Hanouna et de Vincent Bolloré apparaissent, une fanfare résonne, c’est un «pot de départ» pour célébrer la fin de la chaîne d’extrême droite C8.

À l’intérieur du bâtiment, l’émission «Touche pas à mon poste !» est en plein tournage. Des pancartes proclament : «Marre de ta haine, rends l’antenne», «Médias sauce bollo, boulevard pour les fachos» ou «Bollorisation médiatique, péril démocratique». L’initiative est organisée par le collectif Action Justice Climat, qui dénonce notamment la propagande climatosceptique, en plus d’être fasciste, faite par les médias de Bolloré.

Il faut aussi rappeler que le milliardaire a bâti sa fortune dans des activités logistiques et extractivistes en Afrique et en Asie. Une fortune réinvestie pour acquérir un empire médiatique au service de ses idées d’extrême droite. Dans une ambiance chaleureuse, une grande carte de vœux est adressée à Cyril Hanouna, avec un dessin de l’animateur sur une fusée agrémenté d’un petit mot : «Cher Hanouna, on te souhaite bon voyage loin de nos médias. PS : pour une vraie pluralité, le prochain, c’est Bolloré !»

Pour autant, l’arrêt de C8 après 36 sanctions de l’Arcom depuis 2012 – notamment pour publicités clandestines, agressions sexuelles, insultes… – et plusieurs condamnations, ne signe pas la fin de l’emprise médiatique des milliardaires en France.

Non seulement la chaîne Cnews, navire amiral de l’empire Bolloré continue de bénéficier des fréquences TNT fournies par l’État français, mais C8 sera remplacée par une chaîne baptisée «RéelsTV» qui appartient au milliardaire Tchèque Daniel Kretinsky. Selon les annonces, elle diffusera 50% de documentaire, 25% de divertissement et 25% de «débats de société». Ces «débats» seront confiés au faux philosophe et vrai propagandiste Raphaël Enthoven, qui déteste la gauche et avait annoncé qu’il préférerait voter Le Pen plutôt que Mélenchon.

Photos : NnoMan Cadoret

Article tiré du reportage de Reporterre