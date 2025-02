Mauvaise passe pour Elon Musk

Pendant que l’homme le plus riche du monde fait des saluts nazis, démantèle les services publics aux USA et tente de faire gagner l’extrême droite allemande, ses affaires ne se portent pas très bien.

En une semaine au début du mois de février, la fortune d’Elon Musk a chuté de 40,9 milliards de dollars. Une somme vertigineuse évaporée sur les marchés financiers. En effet l’entreprise Tesla, qui représente 60% du patrimoine de Musk, traverse une importante crise. La valeur boursière de la firme qui produit des voitures électriques a chuté de 25% depuis le début de l’année. Rien qu’en janvier 2025, Tesla a perdu 16,6 % de sa valeur.

Cette baisse sur les marchés s’explique par un effondrement des ventes. En janvier 2025, l’entreprise affichait une chute spectaculaire des ventes en Europe, évaluée à 45% sur un an. Pourtant, le marché européen des véhicules électriques affiche une croissance de 37%. Tesla n’a donc plus la côte sur le vieux continent. En France et en Allemagne, les deux plus gros marchés automobiles, les ventes de Tesla baissent respectivement de 63,4% et de 59,5%.

Une chute que l’on peut mettre en parallèle avec le refus, pour les acheteurs, d’être associés à une entreprise possédée par un sympathisant néo-nazi. En Europe, certains propriétaires de Tesla ont même collé sur leur voiture des stickers expliquant qu’ils ont acheté leur voiture avant qu’Elon Musk ne fasse son «salut romain». Un peu facile, mais cela montre qu’il devient honteux de posséder une Tesla.

Cette crise des ventes produit des tensions et des critiques chez les investisseurs. Certains actionnaires historiques réclament ouvertement le départ d’Elon Musk. Ce n’est pas par philanthropie et antifascisme : ces capitalistes pensent à leurs profits avant tout, et commencent à s’inquiéter de voir Elon Musk gesticuler entre ses différentes entreprises, ses dizaines de messages quotidiens sur son réseau social et son rôle de dynamiteur de services publics au sein du gouvernement Trump. Une frénésie qui inquiète même chez les spéculateurs.

Pour couronner le tout, ce samedi 1er mars, des manifestations auront lieu dans tous les USA devant les points de vente Tesla. Le collectif anarchiste CrimeThink a rédigé un appel en ce sens : «En utilisant le marché pour nous exploiter et la violence de l’État pour nous contrôler, Elon Musk et Donald Trump tentent de consolider le pouvoir entre les mains d’une élite milliardaire. Ils veulent établir une dystopie totalitaire. […] En ciblant les sans-papiers et les personnes transgenres, ils espèrent canaliser la colère vers les plus vulnérables tout en s’en tirant à bon compte. La seule chose qui pourrait les arrêter est une résistance généralisée. […] Lorsque des millions de personnes ont envahi les rues en 2020, Trump a perdu le contrôle. Nous pouvons nous occuper d’Elon Musk en coupant ses profits à la source. Commençons par Tesla».

Est-ce le début de la fin pour le tout puissant Musk ? Rien n’est moins sûr. D’abord parce que, même quand il perd des dizaines de milliards, il reste l’homme le plus riche du monde, loin devant Mark Zuckerberg et Jeff Bezos.

Ensuite, et c’est le point principal, parce que ses intérêts sont désormais liés à ceux du gouvernement des USA, et qu’il est donc protégé. Il faut savoir que Musk, qui se prétend libertarien et proclame vouloir faire des économies pour le contribuable américain, vit grâce à des subventions publiques.

Dès 2015, une enquête du Los Angeles Times révélait que Tesla, SpaceX et SolarCity avaient reçu 4,9 milliards de dollars sous formes d’aides gouvernementales. Vous l’avez compris, comme en France, les ultralibéraux, chefs d’entreprise et patrons de presse qui passent leur temps à réclamer moins de services publics et des coupes budgétaires, sont de gros assistés gavés d’argent public.

Surtout, en 2023, SpaceX, la branche spatiale de l’empire Musk, avait reçu plus de 15 milliards de dollars en 15 ans, principalement de la NASA et du ministère de la Défense. L’argent public finance l’entreprise de Musk pour envoyer des satellites et des astronautes. Space X est devenu le sous-traitant spatial privé des USA. Dès 2016, un reportage du magazine Ars Technica estimait que sans l’aide de la NASA, Space X aurait disparu peu après sa création.

Et ces sommes colossales avaient été livrées à Musk avant même le retour au pouvoir de Trump. Elles vont donc considérablement augmenter, puisque les projets de conquête spatiale délirants du nouveau gouvernement vont permettre de débloquer des sommes astronomiques. Trump et Musk, deux milliardaires d’extrême droite, gèrent ainsi la première puissance mondiale comme s’il s’agissait de leur entreprise.