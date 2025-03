Guerre à la guerre : grande mobilisation contre l’armement en juin prochain

Une coalition pour désarmer le militarisme

Alors que nos dirigeants multiplient les annonces martiales et les dépenses militaires, et que les empires menacent de dévorer le monde, il est urgent de faire front contre la guerre et le militarisme.

Une mobilisation massive s’organise contre le salon du Bourget, le plus grand salon mondial de l’armement, qui aura lieu du 16 au 22 juin prochains, près de Paris.

Une occasion d’exprimer massivement notre refus de la marche vers l’abîme. D’ici là, rejoignez la coalition Guerre à la guerre, parlez-en autour de vous : organisons-nous contre le militarisme.

Guerre à la guerre se trouve sur ces différents canaux :