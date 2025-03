Écosse : un golf appartenant à Trump saboté en soutien à la Palestine

«Vers 4h40 le samedi 8 mars 2025, nous avons reçu un rapport faisant état de dommages au terrain de golf de Turnberry», dans le Sud de l’Écosse, explique la police locale à la presse.

En effet, le terrain de golf, des lampadaires et un bâtiment ont été sabotés sur ce domaine appartenant à Donald Trump.

Le collectif Palestine Action, qui multiplie les opérations de désarmement pour empêcher le génocide du peuple palestinien, a revendiqué l’action et a publié les photos sur les réseaux sociaux : on y voit le gazon percé de trous, de la peinture rouge sur les murs du complexe hôtelier, des tags contre Trump et le message «Gaza n’est pas à vendre» inscrit sur le green.

Ce golf est considéré comme l’un des cinq meilleurs terrains de golf au monde, et il avait été racheté par le président milliardaire à une société de Dubaï. Trump s’y rend occasionnellement. Après son achat, il y avait lancé de grands travaux, outrepassant les règles environnementales et ne tenant pas ses propres promesses de création d’emplois. Son projet avait été dénoncé par des élus locaux, des écologistes et des riverains pendant des années. Aujourd’hui rebaptisé «Trump International Golf Links», c’est l’un des plus grands d’Écosse.

Palestine Action dénonce «le traitement de Gaza par Donald Trump comme s’il s’agissait de sa propriété dont il pouvait disposer à sa guise» et promet : «Pour que cela soit clair, nous lui avons montré que ses propres biens ne sont pas à l’abri d’actes de résistance. Nous continuerons à agir contre le colonialisme américano-israélien dans le territoire palestinien».