Nantes : un cortège contre la guerre à la manifestation du 8 mars

Samedi 8 mars, dans les rues de Nantes, des milliers de personnes ont défilé, chanté, collé des affiches, tagué contre le patriarcat.

Parmi les actions du jour, un cortège anti-militariste animé par le collectif Les Louves.

Derrière une banderole proclamant «Guerre, fascisme, patriarcat : sortons les crocs», les manifestantes transportaient un char d’assaut sur lequel figurait le slogan «guerre à la guerre» et des figurines de Donald Trump, Elon Musk ou Darmanin.

Arrivée Place Royale, la réplique d’engin militaire s’est révélée être un piñata : les manifestantes étaient invitées à le frapper jusqu’à en faire sortir une gerbe de confettis, puis à y mettre le feu dans une ambiance de carnaval.

Cette belle initiative anti-guerre, largement acclamée, a été accompagnée de nombreux fumigènes et d’un tir de feu d’artifice, alors que des banderoles étaient hissées sur la fontaine de la place.

Ce cortège créatif répond à l’actualité de plus en plus sombre, marquée par une militarisation généralisée et des discours bellicistes, sur fond de tensions géopolitiques et de chocs impérialistes.

Les mouvements féministes ont toujours été en première ligne pour s’opposer aux guerre, à l’armée et à l’industrie militaire. L’action réalisée à Nantes reprend ce flambeau de façon salutaire.