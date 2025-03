Chaque dimanche, un regard artistique sur l’actualité #13

Chaque semaine pendant un an, Contre Attaque ouvre ses colonnes à l’artiste ItvanK du collectif Black Lines.

Itvan propose un carnet de bord racontant l’actualité politique et sociale de la semaine avec des créations originales, mêlant dessins, lettrages et affiches ou autocollants trouvés dans la rue. Pour ce treizième épisode, centré sur la guerre et le militarisme :

Guerre des classes : de l’argent pour l’armement mais pas pour les services publics.

Course à l’armement généralisée : Macron convoque les patrons des industries militaires pour leur demander de produire toujours plus.

Guerre à la guerre : une coalition anti-militariste s’organise et appelle à perturber le Salon du Bourget, en juin prochain.

Après avoir illustré l’actualité durant les trois premiers mois de l’année, Contre Attaque et Itvan s’apprêtent à publier un premier Carnet des Luttes hiver 2025 en format papier. Préparez-vous, parution à venir.

Retrouvez tous les carnets de lutte ici