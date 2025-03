Grenoble : désarmement d’une entreprise complice du génocide à Gaza

Ce dimanche 30 mars, à Saint-Egrève, près de Grenoble, un site de l’entreprise Teledyne, qui arme le génocide à Gaza, a été visé par une action du Comité Essentiellement Antipuces. Voici le communiqué et les images qui nous sont parvenues :

«Teledyne – Everywhere you – don’t want to – look !

Nous étions une centaine de personnes à nous introduire sur le site de production de l’entreprise Teledyne pour le mettre hors d’état de nuire. Teledyne est une multinationale américaine spécialisée en imagerie digitale et en électronique, principalement pour l’aérospatial et l’armement. Le site grenoblois visé aujourd’hui est un acteur majeur de la production de puces dans le bassin grenoblois. C’est le dernier maillon d’une chaîne de production destructrice qui s’étend partout à travers le monde, depuis l’extraction minière jusqu’à côté de chez nous. Teledyne est un partenaire de STMicroelectronics.

« Everywhereyoulook » dit leur slogan. Et everywhere you look, Teledyne a du sang sur les mains. C’est une des grosses entreprises de l’armement mondial et elle est la première exportatrice de licences d’armes depuis le Royaume-Uni vers l’État colonial et génocidaire d’Israël. D’autres de ses sites ont d’ailleurs été visés par les camarades de Palestine Action au Royaume-Uni, à plusieurs reprises, pour dénoncer la fabrication de composants pour missiles, drones, systèmes radar de surveillance et avions de chasse F-35 responsables de dizaines de milliers de morts à Gaza.

Par ailleurs l’entreprise a une place centrale dans le développement de la « Silicon Valley française », incarnation de la symbiose entre la recherche scientifique, les industriels et l’impérialisme guerrier. Le site de Saint-Egrève est le lieu historique de l’implantation de la première entreprise de production de microélectronique à Grenoble, Thompson, qui a donné naissance entre autres à STMicroelectonics et Teledyne. Les deux cousines collaborent encore aujourd’hui puisque la première entreprise grave des puces destinées à l’armement qui sont ensuite encapsulées par la seconde.

Les gestes que nous y avons posés ne seront jamais à la hauteur des massacres que Teledyne outille. Après avoir fait tomber les barrières nous avons choisi de repeindre la façade à la couleur qu’elle mérite : rouge sang ! Les grilles de l’usine ont été découpées, la rendant ouverte à toustes. La centaine de personnes présente s’est également attaquée aux portails, aux badgeuses ou aux arrivées télécom dans l’espoir que chaque jour de réparation nécessaire soit un jour en moins consacré à la production des technologies génocidaires.

L’action s’inscrit en soutien à la lutte du collectif STop Micro contre les nuisances des industriels de la microélectronique. Elle entre aussi en résonance avec la journée de la Terre, jour de commémoration de la répression de manifestations palestiniennes contre l’accaparement des terres par les colons sionistes. Nous ne laisserons plus les industriels agir en toute impunité et accaparer l’eau et les terres.

Pour la Palestine, contre la guerre et l’industrie de la microélectronique, déter’ pas des puces !

CEA : Comité Essentiellement Antipuces»