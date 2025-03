Louis Sarkozy vole au secours de son papa sur la chaîne d’un ami de la famille

Ne dites plus «petite crotte de nez pistonnée par Martin Bouygues» mais Louis Sarkozy

La France de 2024 est tranquillement en train de devenir pire que l’Ancien Régime. Une poignée de familles possède non seulement les richesses et les leviers de pouvoir, mais elle se donne le droit de façonner l’opinion.

Prenez Louis Sarkozy. Alors que son père, l’ancien président multi-condamné, risque 7 ans de prison pour une affaire accablante de financement de sa campagne électorale par une dictature terroriste, il continue d’avoir accès au plateau de la chaîne LCI pour protéger son clan. Il assène le 29 mars : «Je sais avec toute la certitude du monde que mon père est innocent (…) Je n’ai jamais été aussi fier d’être son fils». On rappelle que les Sarkozy ont fait carrière en prônant la «tolérance zéro» et en appelant à la plus grande répression contre la délinquance. Mais quand c’est la famille, c’est pas pareil.

Rappelons que les procureurs de l’affaire qui vise actuellement Sarkozy ont évoqué, sur la base d’une enquête extrêmement précise et documentée, un «pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent» noué avec l’ex-dictateur Mouammar Kadhafi. Un président français a bénéficié de millions d’euros de l’autocrate libyen avant de le liquider. Peu importe, LCI n’expliquera pas à son public les détails de l’affaire, ni en quoi elle est gravissime, comme le reste de l’œuvre de Nicolas Sarkozy. La chaîne diffuse depuis des jours, comme Cnews, un plaidoyer pour défendre l’ancien président. Les éditorialistes critiquent même les magistrats, accusés de « faire de la politique ».

À qui appartient LCI ? C’est la propriété du milliardaire Martin Bouygues, qui est tout simplement témoin de mariage et meilleur ami de Nicolas Sarkozy depuis 20 ans. Et pour ne rien gâcher, Bouygues est carrément le parrain de Louis, le nouveau chroniqueur pro-Israël de ce média.

Par ailleurs, la chaîne d’information du groupe TF1 est dirigée par Guillaume Debré, le fils de l’ancien ministre Jean-Louis Debré, lui aussi proche de Sarkozy. Enfin, sur le plateau de LCI à côté de Louis Sarkozy, on trouve Émilie Broussouloux, belle-fille de François Hollande. En parallèle, on se souvient que la lignée Duhamel tient simultanément BFM, France 2 et France Info, et que Nathalie Saint-Cricq, la mère dont la seule compétence est de détester Mélenchon, vient d’être propulsée directrice de la rédaction chez France Télévision. Décidément, la caste politico-médiatique est un minuscule clan consanguin. C’est une «famille» ou, dit plus clairement : une mafia.

Revenons à Louis Sarkozy : un jeune homme talentueux, méritant et humble qui ne doit sa réussite qu’à son travail et son intelligence. Pas du tout grâce au piston d’un ami de papa. Désormais invité presque quotidiennement sur la chaîne de télévision, il peut tranquillement faire l’apologie d’un régime génocidaire en direct, glorifier les crimes de guerre et répandre des fake news d’extrême droite.

En septembre dernier, à propos des bombardements sur Gaza, il déclarait : «C’est complètement nécessaire de risquer et de mener vers la mort des civils». Concernant l’attaque israélienne au Liban : «Je pense que je parle pour beaucoup de français quand je dis : qu’ils crèvent. Israël fait le travail de l’humanité».

Louis Sarkozy est un bourgeois de 27 ans qui a grandi dans le luxe d’une vie «d’expatrié». Il est parti vivre avec sa maman aux USA en 2007, avant d’intégrer à 14 ans une école militaire États-unienne. En 2015, sous le pseudo de «Sarko Junior», il affirme sur Twitter : «Je suis plus fier d’être patriote américain et pas français». En septembre 2020, après des études en histoire de l’art et philosophie, il développe une marque de mocassins, puis trouve un poste à l’ambassade de France à Washington. Garanti sans piston.

Il vit pendant 7 mois à l’hôtel Fairmont, un modeste établissement où une seule nuit coûte entre 313 et 1700 dollars, on vous laisse calculer le prix du séjour. Le petit Sarkozy aura une aventure avec Sarah Knafo, autre personnalité d’extrême droite pro-Israël, désormais en couple avec Éric Zemmour et porte-parole de Reconquête. Elle aussi est très médiatisée alors qu’elle ne représente rien ni personne. En 2024, Louis Sarkozy écrit un livre raté à la gloire de Napoléon, déjà largement vanté dans les médias des milliardaires. Tout est plus simple quand on est un riche fils de politicien.

Sans formation journalistique, il est propulsé sur LCI à la fin de l’été 2024, où il peut commenter l’actualité politique et géopolitique comme s’il était un grand expert qualifié. Le présentateur de la chaîne, Darius Rochebin, a tout de même osé déclarer le 23 septembre dernier : «Louis Sarkozy, vous êtes là non pas parce que vous êtes le fils de votre père, vous êtes historien». Ce qu’il n’a jamais été. Les courtisans n’ont aucune limite.

Le jeune homme, formé à Washington, déroule ainsi depuis la rentrée les éléments de propagande des puissances états-uniennes et israéliennes. Il appelle à tuer des civils et se réjouit de la mort de libanais. Affirmer qu’Israël «fait le travail de l’humanité» après 11 mois de génocide à Gaza sans tousser demande une dose d’ignominie assez stratosphérique qui n’est pas donnée à tout le monde.

En août, quand Louis Sarkozy a commencé à intervenir sur LCI, il a d’abord été présenté comme «spécialiste des États-Unis», mais il a aussi parlé de la guerre en Ukraine ou donné son avis sur le choix du Premier Ministre nommé par Macron. Des propos évidemment militaristes, réactionnaires et stupides, venant d’un garçon qui partage régulièrement sur internet du contenu d’extrême droite.

Avec sa défense vibrante de son paternel, on peut le dire : oui, nous sommes revenus au temps des dynasties mafieuses.