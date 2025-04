Paris : mobilisation étudiante contre l’austérité et répression policière

Mobilisation créative et offensive ce jeudi matin dans les rues de Paris : des centaines d’étudiant-es ont défilé contre l’austérité appliquée aux universités, et plus généralement contre le gouvernement et ses politiques racistes, néolibérales et autoritaires.

Nombreux fumigènes, punchlines sur les banderoles, slogans antifascistes… le cortège a aussi incendié la réplique d’un véhicule Tesla et un drapeau des USA. Une belle image.

La répression ne s’est pas faite attendre : de nombreux CRS ont chargé, matraqué et tiré des grenades lacrymogènes. Quelques feux d’artifice ont riposté. La police a tenté de nasser le cortège, mais une réaction collective a permis de briser l’étau et de disperser les manifestant-es.

En France, les seules manifestations qui ne sont pas réprimées sont celles des nazis. Si vous êtes exilé-e, étudiant-e, écologiste ou syndicaliste, le gouvernement Macron vous envoie sa milice.

Depuis plusieurs semaines, la colère monte dans les universités : les blocages, manifestations et actions se multiplient, pour l’instant de façon disparate. La manifestation parisienne ce jeudi est-elle l’amorce d’un mouvement de jeunesse pour le printemps ? À suivre.

Images : CLPress, Le Poing Levé, Luc Auffret

Pour plus d’informations : @quelafac sur Instagram