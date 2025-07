« Turboteuf contre l’A69 » : un week-end réussi malgré la répression

Ce week-end, à l’initiative de militant·es contre l’A69, un grand rassemblement a lieu au Château de Scopont, à seulement 180 mètres des chantiers de l’autoroute. Cette mobilisation est née d’une volonté de fêter l’annulation de l’autorisation environnementale, qui condamnait le projet. Suite à la décision aberrante d’autoriser la reprise de chantier d’ici au jugement de l’appel, les militant·es ont tout de même tenu à se mobiliser pour penser la suite de la lutte collectivement. Ce week-end se voulait festif et populaire : le pari est tenu, et les participant·es n’ont cessé d’affluer depuis vendredi.

Plus de 300 personnes ont d’abord participé à une assemblée d’auto-organisation, pour décider collectivement de la suite du programme du week-end et du sprint final jusqu’au rendu de la cour d’appel en novembre. Parmi les choses proposées : une balade naturaliste, des échanges de connaissances militantes, des discussions pour s’organiser contre la MAFIA69, ou bien encore des manifestations ou actions décentralisées contre l’A69, dès ce samedi et/ou dans les mois à venir. Une chose est sûre : la lutte n’est pas finie, et le rapport de force se prolongera.

Après l’AG, les participant·es ont juste eu le temps d’attraper une assiette à la cantine avant que le drag-show ne commence. La musique a couvert aisément le bruit des hélicoptères de la police et la fête a battu son plein jusque tard dans la nuit, entre bal trad’ et DJ sets.

Après les ateliers de samedi matin, une foule compacte s’est rassemblée face au château, arborant un immense drapeau palestinien à coté d’une structure géante A69 barrée, au rythme des batucadas. Les prises de parole se sont enchaînées : des militant·es de La Voie Est Libre ont rappelé l’anachronisme de ce projet trop cher, inutile et écocide, tandis que d’autres militant·es ont rappelé les nombreuses actions menées durant ces 3 dernières années contre l’autoroute. À la fin du rassemblement, un des groupes de l’assemblée d’auto-organisation a proposé de partir en « Carnaval des Possibles » pour danser et s’amuser sur les chantiers.

La foule aura posé un pied sur le chantier pour la première fois lors d’une mobilisation de cette ampleur. De nombreux tags ont fleuri sur les chantiers de l’autoroute pendant que d’autres personnes jouaient à l’épervier pour atteindre les chantiers. Dans un moment joyeux et populaire, les participant·es se sont réapproprié un bout de route nationale gratuite et parallèle à l’autoroute. Cette nationale est précieuse pour le Tarn Sud, mais sa fluidité serait perturbée par l’A69 : par l’ajout de rond-points et surtout par la privatisation de 10km de déviations gratuites de Soual et Puylaurens. Celles et ceux qui ne pourront pas payer 20€ de péage devront alors passer par les centre-villes, ce qui dégradera leur trajet ainsi que la qualité de vie des riverain·es.

La Turboteuf continuait samedi soir avec 6 concerts qui ont duré jusqu’au petit matin et les ateliers se poursuivront toute la journée de dimanche.

Plus d’infos sur : zad_a69 et Les soulèvements de la terre