Gaza : une vidéo prouve l’exécution de 15 secouristes par Israël

«Pardonne-moi, mère. C’est le chemin que j’ai choisi, aider les gens». Ce sont les derniers mots du secouriste Rifaat Radwan, qui a filmé son propre assassinat dans la bande de Gaza, le 23 mars dernier.

Ce soir là, il était dans un convoi d’ambulances du Croissant Rouge qui portait secours à des civils blessés. Le convoi était clairement identifié, non armé, avec des gyrophares. Alors qu’il venait de se garer devant un véhicule visiblement touché par des tirs, il a été pris à son tour sous un déluge de balles. L’armée israélienne avait tendu une embuscade aux 15 secouristes, et les a massacrés, ne leur laissant aucune chance de survie. On entend des rafales pendant près de 5 minutes.

Pendant plusieurs jours jours, l’ONU et le Croissant Rouge se sont vu refuser l’accès pour rechercher les secouristes disparus par l’armée israélienne. Lorsqu’ils ont obtenu l’autorisation d’entrer, ils ont finalement découvert 15 secouristes enterrés à la hâte dans une fosse commune le 30 mars.

L’ONU et la Croix Rouge ont qualifié cet événement comme étant l’attaque la plus meurtrière contre leurs travailleurs depuis 2017.

L’armée israélienne avait assuré, à propos des victimes, que «plusieurs véhicules ont été identifiés avançant de manière suspecte vers les troupes de l’armée israélienne sans phares ni signaux d’urgence». Un mensonge de plus. La vidéo diffusée par le Croissant Rouge prouve qu’il s’agit d’un crime de guerre délibéré, d’une exécution de secouristes.

Cette vidéo a été retrouvée dans le smartphone de Rifaat Radwan, sur son cadavre déterré. Elle montre bien que les secouristes étaient parfaitement identifiables, tous feux allumés, gyrophares activés. Même pendant la seconde guerre mondiale, les convois de la Croix Rouge bénéficiaient d’une protection et pouvaient circuler pour porter assistance aux victimes.

Gaza est le plus grand cimetière d’humanitaires et de secouristes du monde. L’ONU rappelle que «au moins 408» humanitaires ont été assassiné-es à Gaza depuis le 7 octobre 2023.