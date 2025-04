Près de Toulouse : un Mc Donald’s incendié en soutien à la Palestine

Les frites se rebellent

Le 28 janvier, un mystérieux collectif baptisé «Frites», acronyme de – «Forces Révolutionnaires Intergalactiques et Territoriales En Sauce» – revendiquait plusieurs attaques contre l’agro-industrie dans le Finistère : le siège social d’une coopérative d’éleveurs de porcs puis celui de l’entreprise d’Eureden, un géant de l’agro-alimentaire breton, réalisant 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et produisant à la fois de l’alimentation et des produits phytosanitaires.

Cette fois, c’est près de Toulouse qu’un collectif baptisé «Frites insoumises» vient de revendiquer l’incendie d’un Mc Donald’s en construction à Montrabé. L’incendie a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 avril, et a entièrement détruit l’édifice. Ces derniers mois, l’ouverture de ce fast food avait provoqué des tensions dans la commune, de nombreux riverains dénonçaient son implantation. Les «Frites insoumises» disent avoir visé l’enseigne en solidarité avec la Palestine.

Voici leur communiqué :

«Brûlez McDo, Libérez Gaza

La nuit du 7 au 8 avril, les Frites Insoumises ont incendié le Mc Donald’s en construction à Montrabé (Haute-Garonne), en soutien au peuple palestinien, et contre la nouvelle stratégie d’expansion de la firme, qui souhaite ouvrir 50 nouveaux restaurants cette année et imposer sa présence dans tout le territoire français afin de compenser les pertes financières dues au boycott.

Petit rappel : le rapport d’Amnesty International montre qu’Israël a commis des actes interdits par la Convention sur le génocide1, dans l’intention spécifique de détruire la population palestinienne de Gaza. Les politiques israéliens affirment elleux-mêmes vouloir annexer gaza. Le nombre de morts dépasse désormais les 50.000 personnes.

Alors pourquoi nos politiques et les médias dominants parlent-ils toujours de ce génocide comme d’une simple guerre ? Et pourquoi est-ce toujours pour légitimer les actes de l’état colonial d’Israël ?

Avec cette action, nous dénonçons le rôle joué par la firme Mc Donald’s dans cette démarche macabre, comme si les préjudices environnementaux, de santé publique et la normalisation de nos vies ne suffisaient pas. En Octobre 2023, 12.000 repas ont été offerts par la franchise Israélienne aux soldats génocidaires du Tsahal. Une campagne de boycott autonome et mondiale est née, avec un impact considérable pour Mc Donald’s, qui a enregistré son chiffre d’affaires le plus bas en quatre ans durant le quatrième trimestre de 2023. Mc Donald’s doit alors trouver de nouveaux corps à empoisonner, pourquoi pas ceux des élèves du collège Paul Cézanne (voir la pétition de l’APEM) car oui, on observe une corrélation directe entre la présence de Mc Donald’s sur un territoire et le taux d’obésité de sa population.

C’est dans ce contexte que l’entreprise complice du génocide tente de combler ses pertes en se tournant vers son pigeon préféré, la France, deuxième pays avec le plus de Mcdonald’s au monde, 1.560 restaurants de trop. Sa nouvelle stratégie consiste à ouvrir un McDonald’s à 20 minutes de chaque habitant.es, en commençant par 50 nouvelles enseignes cette année6. La firme a déjà ouvert 4 enseignes à Toulouse en 2023, une à Flourens en 2024, en faisant le fast food le plus présent dans la ville, avec désormais une vingtaine de restaurants.

Mc Donald’s doit assumer les conséquences de sa complicité avec l’état génocidaire et suprémaciste d’Israël. Leur campagne de dédiabolisation ne fait que mettre en lumière leur culpabilité. Nous ne pouvons pas les laisser s’implanter dans le moindre village de France pour compenser les impacts du boycott massif et légitime qu’ils subissent.

C’est parce que nous ne sommes pas Libres que le monde brûle. Et aucun d’entre nous ne sera Libre tant que la Palestine ne l’est pas. 26 ans plus tard, l’heure n’est plus au démontage. McDo brûlera, Palestine vaincra.

Les Frites Insoumises»