En Belgique : deux entreprises d’armement bloquées contre le génocide

Alors qu’en France, la mobilisation contre la guerre et le colonialisme était fortement réprimée, et le Salon de l’armement du Bourget bunkérisé par les forces de l’ordre, de puissantes actions ont eu lieu en Belgique le 23 juin.

À l’aube, près de Bruxelles, des centaines d’activistes de Stop Arming Israel ont convergé sur des installations de Syensqo. Cette entreprise vend ses produits à la firme UAV Tactical Systems qui commercialise le drone Hermes 450. L’armée israélienne utilise ce drone pour des frappes visant des civils, y compris des travailleurs humanitaires.

Les manifestant-es ont mis «complètement à l’arrêt les activités de l’entreprise» explique le communiqué de revendication, «les différents accès ont été bloqués, la façade du bâtiment repeinte de peinture rouge, et des banderoles dénonçant l’implication de Syensqo dans le génocide à Gaza ont été déployées».

Quelques heures plus tôt à Tournai, une autre action coup de poing visait un entrepôt de l’entreprise OIP qui appartient au groupe israélien Elbit, qui stocke du matériel militaire. Des personnes sont rentrées dans l’entrepôt et repeint du matériel militaire, dont des tanks, causant 1 million d’euros de dégâts. Elbit Systems, le plus grand fabricant d’armes privé d’Israël, fournit 85% des drones et la plupart des équipements militaires terrestres utilisés par l’armée israélienne. Elbit vend aussi des drones à Frontex pour traquer les exilé-es aux portes de l’Europe.

Le collectif Stop Arming Israël explique qu’il «s’inscrit dans un mouvement international de solidarité pour la libération de la Palestine. Le génocide commence ici. Nous avons le devoir moral de couper les chaînes d’approvisionnement de l’armée israélienne. L’impunité et les crimes du gouvernement israélien doivent cesser. Face à la complicité de nos gouvernements, nous agissons pour appliquer des sanctions nous-mêmes et rendre effectif l’embargo militaire que la Belgique est censée appliquer».