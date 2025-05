Signez la pétition contre la dissolution d’Urgence Palestine

Rejoignez les 45.000 premier-es signataires de l’appel, dont : Annie Ernaux, Rima Hassan, Guillaume Meurice, Denis Robert, Ladj Ly, Joey Starr, Blanche Gardin, Medine, Jean-Luc Mélenchon, Étienne Balibar… Ainsi que : LFI, Les Écologistes, Les Soulèvements de la Terre, NPAA, Solidaires, CNT, ATTAC, AFPS, UFJP, Tsedek…

L’appel d’Urgence Palestine :

« Alors que le génocide s’intensifie à Gaza, alors que le siège affame et détruit tout un peuple, que fait l’État français de Macron et Retailleau ? Il prononce l’intention du gouvernement de dissoudre l’une des principales organisations des Palestinien.ne.s en France, un des principaux collectifs mobilisés en solidarité avec le peuple palestinien.



Cette mesure, d’une gravité extrême, met en application une revendication portée depuis des mois par Julien Odoul, député du Rassemblement National récemment condamné par la Justice. En la reprenant à son compte, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau entérine une politique de répression alignée sur les mots d’ordre de l’extrême droite en France et du gouvernement israélien.

Dénoncer un génocide ne sera jamais un crime. Résister face à l’injustice n’est pas un délit. Exiger la liberté pour le peuple palestinien n’est pas une revendication extrémiste violente. Au contraire : c’est une exigence humaine.

Nos revendication sont simples :

Stop au génocide en Palestine

Non à la dissolution d’Urgence Palestine

Oui à la liberté d’expression et à la solidarité internationale. »

