Paris : forte mobilisation pour la Palestine

Dimanche 25 mai 2025, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Paris pour exprimer une fois de plus leur soutien au peuple palestinien, alors que la phase finale du génocide est en cours à Gaza.

Le rassemblement massif Place de la République, appelé par plusieurs collectifs pour la Palestine et organisations de jeunesse, est ensuite parti de façon improvisée dans les rues de la capitale. La répression s’est rapidement manifestée, avec une horde d’agents de la BRAV qui pourchassaient le cortège. Des gaz lacrymogènes ont été tirés sans sommation, et les forces de l’ordre ont tenté de nasser les manifestants.

Cette énième tentative d’étouffement d’un événement pour la Palestine par les autorités tente de masquer le regain très net de la mobilisation anticolonialiste en France ces derniers jours. Plus personne ne peut décemment nier les intentions génocidaires d’Israël, et la situation humanitaire à Gaza est plus atroce que jamais.

Le gouvernement français, complice du pire par son « soutien inconditionnel » à Netanyahou, a des comptes à rendre.

Images : Luc Auffret, CLPress, Révolution Permanente