Un anarchiste russe condamné à 16 ans de prison pour une action antimilitariste

Il reste en Russie des résistant-es qui s’opposent à la dictature et à la guerre. L’anarchiste russe Alexey Rozhkov est l’un d’entre eux.

Les guerres ne sont pas seulement des massacres entre peuples, ce sont aussi des opérations de maintien de l’ordre à l’intérieur même des pays qui les mènent. Depuis l’invasion qu’il a lancée en Ukraine, Poutine profite de la guerre pour anéantir toute contestation en Russie, et renforcer son pouvoir.

Il a arrêté des milliers d’opposants, accentué son contrôle sur les médias, mis au pas les oligarques, liquidé son concurrent Alexei Navalny et s’est même débarrassé d’un de ses chiens de guerre devenu gênant, le chef de milice fasciste Evgueni Prigojine. Poutine s’est également offert une réélection à 88% des voix, face à des candidats fantoches. L’opposition, même la plus timorée, est désormais quasiment inaudible. Il reste pourtant en Russie des résistant-es qui s’opposent concrètement et courageusement à la dictature et à la guerre. L’anarchiste russe Alexey Rozhkov, âgé de 27 ans, est l’un d’entre eux.

Le 11 mars 2022, après l’assaut contre l’Ukraine, il avait mené une attaque incendiaire contre un bureau de recrutement de l’armée russe. Il explique ainsi son acte : «J’ai juste compris que je ne pouvais pas rester indifférent. (…) Chaque guerre signifie la mort, pour les gens ordinaires et simples. La guerre, au 21e siècle, me semble quelque chose de complètement étranger. Surtout avec des raisons si absurdes [que celles qu’ils ont données.» Alexey ajoute : «Je trouve profondément bouleversant que des gens meurent – ​​des civils, mais aussi ceux qui ne voulaient pas se battre mais qui ont été enrôlés. Je voulais faire entendre ma voix, inciter les gens à lutter contre cette guerre. Je voulais influencer la situation, agir pour arrêter ou au moins affaiblir [l’armée russe]. C’est pourquoi j’ai incendié le bureau d’enrôlement militaire.»

Depuis trois ans, des dizaines d’actes de sabotage visent l’armée et des bâtiments symboliques en Russie, en particulier les bureaux de recrutement militaires.

Initialement, Alexey Rozhkov a purgé six mois de détention préventive, avant d’être libéré avec une interdiction de sortir de Russie. Il avait réussi à s’échapper au Kirghizistan, et voulait essayer de se réfugier en Union Européenne. Mais le FSB, la police politique russe, héritière du KGB, était à ses trousses. Alexey a été enlevé au Kirghizistan et ramené en Russie, où il a été torturé et mis en prison. Cette fois-ci, la justice a requalifié son action antimilitariste de 2022 en acte «terroriste». Le jeune homme est aussi accusé aussi «d’apologie de terrorisme» et de diffuser des «fausses informations» sur l’armée russe suite à une interview qu’il a donnée.

Il vient de recevoir sa sentence par un tribunal militaire : seize ans de prison. Une peine identique a été prononcée contre un autre militant anarchiste, Roman Shvedov, originaire de la région de Rostov, qui avait lui aussi incendié un bâtiment de recrutement militaire. Après avoir été condamné, il s’est suicidé.

Alexey et ses camarades montrent la voie juste : aucune guerre n’est possible sans infrastructures, sans enrôlement, sans usines d’armes et fabrique du consentement. Si les chaînes logistiques qui fournissent des munitions et les centres de recrutement de soldats sont à l’arrêt, aucun massacre, aucune invasion, aucun génocide n’est possible pour les puissants de ce monde. Souvenons nous d’Alexey et soutenons le, ainsi que de tous les antimilitaristes autour de la planète.

Vous pouvez lui écrire en détention à cette adresse postale :

Rojkov Alexey Igorevitch, né en 1997, 4 rue Repina, SIZO-1, 620019, Ekaterinbourg, Russie.

Les lettres – qui seront relues par l’administration – doivent être rédigées en russe ; vous pouvez utiliser des outils de traduction automatique en ligne.

Si vous êtes hors de Russie, écrivez à ABC-Moscou à l’adresse : abc-msk@riseup.net.