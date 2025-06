«Guerre à la guerre» : déferlons contre le salon du Bourget

Le Salon du Bourget est l’un des plus grand salon aérospatial du monde, et il aura lieu d’ici quelques jours. Organisé par le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) depuis 1908, il expose des avions civils et militaires, des hélicoptères, des drones, des missiles, des satellites…

Ce salon a lieu tous les deux ans, au nord de Paris. Il a reçu 400.000 visiteurs en 2023, et plus de 2000 entreprises exposantes. 290 délégations officielles de pays étrangers viennent y faire leur marché ou observer les dernières innovations. On y trouve un aéroport, qui sert à faire des démonstrations aériennes avec des avions de guerre.

Dans trois semaines, tout le complexe militaro-industriel et les dirigeants mondiaux seront au salon. Parmi les entreprises les plus connues, le fabriquant d’avions de guerre français Dassault mais aussi la célèbre firme étasunienne Lockheed Martin, qui fournit aujourd’hui les bombes larguées sur Gaza et hier lors de la guerre du Vietnam.

En janvier dernier, le cabinet du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonçait qu’Emmanuel Macron avait «promis (…) que les compagnies israéliennes pourraient participer» au salon du Bourget. Alors que la phase finale du génocide est en cours à Gaza, cela reviendrait à offrir une tribune à firmes criminelles contre l’humanité.

Le salon du Bourget nous donne l’occasion d’agir concrètement depuis là où nous sommes. Leurs guerres se fabriquent près de chez nous. Nous refusons de laisser les marchands de morts faire leurs transactions aux portes de Paris. Nous appelons à une mobilisation massive contre le Salon du Bourget du 20 au 22 juin !

Contre l’économie de guerre

Contre le business de la mort

Contre la participation des entreprises israéliennes

Rejoignez la coalition Guerre à la guerre !