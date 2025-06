Un gala génocidaire en plein Paris

Alors que la phase finale du génocide est en cours à Gaza, un quiz sur le nombre de civils tués, s’amusant de crimes contre l’humanité, a eu lieu à Paris. Il s’agissait d’un gala organisé par le lobby pro-israélien, organisé le 27 mai dans la capitale.

Cette cérémonie abjecte révèle le niveau d’impunité stratosphérique des soutiens d’Israël. La soirée génocidaire a été organisée par un groupe nommé «Diaspora Défense Force», dirigé par Franck Tapiro. Franck Tapiro, c’est un publicitaire sarkozyste, violemment pro-Israël et profondément mythomane. En mars dernier, il avait par exemple déclaré à propos de manifestations contre le racisme organisées par la gauche que «les slogans, c’était contre la police, les blancs et les juifs !» Une invention pure et simple. En avril 2024, Tapiro appelait à créer des milices séparatistes : «On nous fait la guerre, il faut répondre par la guerre. J’ai décidé de lancer la première armée citoyenne de défense de la diaspora juive».

Le parrain du gala était Olivier Rafowicz, le porte-parole de l’armée israélienne, qui a été ovationné par l’assistance et récompensé par un prix. Tapiro a remercié le militaire pour son travail, la «voix de Tsahal» intervenue «1200 fois dans les médias», pour inonder la France de mensonges.

Le quiz ignoble sur les gazaouis tués était animé par Barbara Lefebvre, chroniqueuse du groupe BFM et dans les médias de Bolloré. Une intervenante a qualifié les soldats de l’armée israélienne à Gaza de «héros». Des prix ont été attribués à d’autres soutiens médiatiques d’Israël, comme la présentatrice d’extrême droite Laurence Ferrari ou la chroniqueuse de Cnews Céline Pina, mais aussi Arthur ou Bernard-Henri Levy et Philippe Lellouche.

Le groupe Diaspora Défense Force a accueilli ces derniers mois d’autres personnalités pro-israéliennes, parfois proches du sommet de l’État, comme la ministre du travail Astrid Panosyan et la députée Caroline Yadan.

Voilà un lobby séparatiste, fasciste et génocidaire, avec pignon sur rue, dont l’objectif est de légitimer en France les crimes de masse commis par un régime étranger. Un signalement pour «apologie de crimes d’atteinte à la vie, apologie de crimes de guerre, apologie de crimes contre l’humanité, voire complicité desdits crimes» a été déposé suite à cette soirée.