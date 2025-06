La flottille de la liberté interceptée par Israël, des manifestations annoncées partout

«Dès lors que vous n’aurez plus de nouvelles c’est qu’internet a été coupée et qu’Israël s’apprête à nous attaquer» : c’est le message grave publié hier soir, le 8 juin, par l’eurodéputé franco-palestinienne Rima Hassan à bord du Madleen. Le voilier faisait route vers Gaza avec de la nourriture et s’approchait de son objectif. Peu après, elle écrivait : «Ils sont là», puis plus rien. Les communications étaient coupées. Yanis Mhamdi, journaliste de Blast, à bord de l’embarcation, écrivait vers 2h du matin : «Mon arrestation par l’armée israélienne est imminente».

Vers 1h30 du matin, le voilier a d’abord été survolé par des drones qui ont projeté sur le pont et l’équipage un mystérieux liquide blanc, puis des soldats israéliens armés sont montés à bord et ont pris le contrôle du bateau. L’armée israélienne dit avoir «arraisonné» le navire, qui va être emmené en Israël, avant l’expulsion de l’équipage depuis l’aéroport de Tel Aviv. L’ONG qui organise la flottille de la liberté estime que l’équipage a été «kidnappé par les forces israéliennes».

Il s’agit en effet d’une nouvelle violation du droit international : le voilier a été abordé dans les eaux internationales, à 57 kilomètres de la côte de Gaza. Israël n’a aucun droit dans cette zone : il s’agit d’un acte de piraterie d’État. Israël n’a pas d’autorité légale pour détenir les volontaires internationaux à bord du Madleen. 6 ressortissant-es français-es ont été capturé-es en dehors de tout cadre légal : en principe, le gouvernement devrait réagir. Il ne le fait pas. Surtout, l’arrestation d’un groupe humanitaire et la saisie d’aide destinée à une population en état de famine et de privations mortelles est criminelle.

En France, la meute médiatique des milliardaires a passé ces derniers jours à diffamer et à ridiculiser cette flottille, parlant de «croisière s’amuse», après avoir légitimité depuis un an et demi le génocide en cours à Gaza. Les sionistes qui hurlent que Rima Hassan n’a rien à faire en France et qu’elle n’a qu’à «retourner chez elle» depuis des mois crient maintenant qu’il faut l’empêcher d’atteindre Gaza.

Pour autant, la médiation de cette flottille a évité le pire. En mai, un autre navire amenant des provisions vers Gaza avait été frappé par un drone militaire. En 2010, l’armée israélienne avait massacré 10 personnes sur un précédent convoi naval de la flottille de la liberté. Cette fois-ci, Israël opte pour une opération de guerre psychologique. L’armée israélienne a filmé l’opération et a mis en scène une distribution de sandwichs et d’eau aux personnes présentes. Un spectacle visant à faire croire qu’Israël agit avec bienveillance et que les craintes sur le sort de l’équipage est infondé.

Le ministre de la défense israélien a déclaré : «Il convient que Greta l’antisémite et ses compagnons pro-Hamas voient exactement qui est l’organisation terroriste Hamas qu’ils viennent soutenir, quels actes d’horreur ils ont commis», proposant de leur diffuser les images du 7 octobre.

Des manifestations de soutien à la flottille de la liberté sont annoncées partout en France, notamment à :

Paris : Place de la République à 18h

Angers : Place du Ralliement à 18h

Bordeaux : Place de la Victoire à 18h

Brest : Place de la Liberté à 18h

Grenoble : Place Victor Hugo à 18h

Lille : République à 18h

Lyon : Place de la Comédie à 17h

Marseille : Vieux Port à 18h30

Nantes : Miroir d’eau à 18h

Rennes : place de la Mairie à 18h

Toulouse : métro Jeanne d’Arc à 18h

Le site de la France Insoumise répertorie des dizaines d’autres rassemblements