Des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour la flottille de la liberté

Dans les toutes premières heures de ce lundi 9 juin, l’armée israélienne abordait le Madleen, voilier humanitaire en route vers Gaza, affrété pour dénoncer le blocus imposé au peuple palestinien, et arrêtait son équipage.

Six français-es : Rima Hassan, Yanis Mhamdi, Pascal Maurieras, Baptiste Andre, Reva Viard, Omar Faiad, ainsi que l’écologiste suédoise Greta Thunberg, l’allemande Yasemin Acar, le brésilien Thiago Avila, le turc Suayb Ordu, l’espagnol Sergio Toribio et le hollandais Mark van Rennes ont été capturé-es et sont actuellement emprisonné-es, en dehors de tout cadre légal en Israël.

La riposte populaire a été immédiate. Dans des dizaines de communes de France, des manifestations spontanées ont eu lieu pour exiger la libération des membres de la flottille, l’arrêt du blocus à Gaza et la fin du génocide.

À Paris, une foule gigantesque s’est réunie place de la République, et des appels à occuper la place jusqu’à la fin du blocus circulent. Des milliers de personnes étaient aussi dans les rues de Nantes, Rennes, Montpellier, Marseille, Lille et bien d’autres villes.

En Suisse, plusieurs centaines de manifestant-es ont bloqué lundi des voies dans les gares de Genève et Lausanne.

À suivre.