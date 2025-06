Gaza : organiser la famine puis tirer sur la foule venue chercher de l’aide

Tuer les palestiniens désespérés qui viennent chercher de la nourriture : c’est la méthode particulièrement cynique et inhumaine utilisée par Israël ces derniers jours.

Depuis environ deux semaines, Israël organise avec les USA des pseudo-distributions de nourriture dans le Sud de Gaza, après avoir coupé l’approvisionnement pendant deux mois. Pas par générosité, mais pour éviter une accusation de génocide par la famine. Des images de Gazaouis affamés, entassés derrière des clôtures pour obtenir une miette d’aide ont été diffusées.

Il ne s’agit pas d’une action humanitaire, mais d’une humiliation et d’une déshumanisation qui rappelle les pires heures de l’histoire. De plus, l’armée israélienne s’appuie sur des supplétifs palestiniens sur ces points de distribution : une milice de gangsters affiliée à Daesh, qui commet des pillages et des violences sur la population.

Ces distributions ont tourné au fiasco sanglant : les soldats israéliens ont tiré sur les palestiniens venus chercher à manger, tuant des dizaines de personnes. La «mission» a été annulée quelques jours avant d’être remise en place.

Les autorités de Gaza déclarent que 120 personnes ont été tuées dans l’enclave par des tirs israéliens au cours des dernières 24 heures, dont 57 tuées en faisant la queue sur les sites de distribution de l’aide.

Ce 11 juin, à Netzarim, dans le centre de Gaza, au moins 28 personnes ont été abattues et des dizaines d’autres blessées par des tirs israéliens près d’un centre de distribution d’aide. Des vidéos montrent la foule se replier en panique sous les rafales israéliennes. Un jeune garçon gazaoui venu récupérer de la nourriture a notamment été tué, après avoir marché des kilomètres en espérant de l’aide humanitaire, poussé par la famine.

Le 10 juin, 36 morts ont été recensés, et la veille, d’autres tirs ont eu lieu sur une foule dense. Le 28 mai déjà, peu après la mise en place de ces points de distribution, des blessés par balle avaient été signalés, et la distribution de nourriture avait viré au chaos.