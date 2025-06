Rima Hassan victime de maltraitance et placée à l’isolement

Privations et humiliations pour les membres de la flottille enlevés par Israël. Complicité du gouvernement français

Imaginez qu’une eurodéputée française soit arrêtée illégalement et victime d’actes de maltraitance qui s’apparentent à de la torture par un État officiellement «allié» de la France ? Il y aurait des sanctions immédiates et une crise diplomatique. Ici, les autorités françaises n’interviennent pas, voire justifient le sort de cette élue. C’est sans doute du jamais vu, et cela illustre l’impunité absolue dont bénéficie l’État d’Israël : c’est bien la situation que nous avons sous nos yeux.

On apprend ce mercredi que Rima Hassan a été placée à l’isolement dans des conditions difficiles à la prison pour femmes de Neve Tirza, près de la ville israélienne de Ramla. Le militant brésilien Thiago Avila a subi le même sort. Ils ont été placés dans des prisons séparées.

L’eurodéputée aurait été punie pour avoir écrit «Free Palestine» sur un mur de sa prison, et est actuellement en grève de la faim. Elle a été transférée dans une petite cellule sans fenêtre, dans des conditions extrêmement précaires, sans accès à la cour de la prison. Les autorités israéliennes la maintiennent enfermée depuis plus de 3 jours, de façon totalement illégale, parce qu’elle a refusé, comme la plupart de ses camarades, de signer un document stipulant que l’opération humanitaire à laquelle elle participait était «illégale», mais aussi un engagement à ne plus fouler le sol Israélien pour une durée de 100 ans.

La violence symbolique est immense : Israël massacre le peuple de Rima Hassan, l’arrête pour une action non violente, veut l’obliger à ne plus jamais fouler le sol de son propre pays, spolié par la colonisation, et l’incarcère dans des conditions très dures. Mais son cas n’est malheureusement pas isolé : si Israël fait subir un tel sort à une élue franco-palestinienne très médiatisée, imaginez le sort réservé aux dizaines de milliers de palestiniens anonymes, enfermés dans les geôles coloniales sans droit à la défense.

Ce n’est pas tout. Le journaliste d’Al-Jazeera, Omar Faiad, qui se trouvait sur la flottille de la liberté et qui vient d’être libéré, rapporte que les autorités israéliennes ont menacé Rima Hassan. Un agent lui a dit : «Si tu ne signes pas le papier, je te cogne la tête contre le mur». Greta Thunberg témoigne également : «Ils ont prévu de leur rendre les choses difficiles , ils n’ont pas accès à un avocat» au sujet de Rima et des français encore détenus.

Un médecin français, Baptiste André, autre membre de la flottille expulsé vers la France, explique aux médias que les détenus ont subi des privations délibérées de sommeil , d’eau, de nourriture, et des humiliations, avec de la musique à fond et une impossibilité d’aller aux toilettes. Ces pratiques s’apparentent à de la «torture blanche», utilisées pour faire craquer psychologiquement des détenus.

Un tribunal israélien a prononcé des «ordres de détention» des huit militant-es ayant refusé de signer le document jusqu’à une prochaine audience fixée au 8 juillet. Donc dans près d’un mois ! Il s’agit sans doute d’un nouveau coup de pression. L’ONG israélienne Adalah, qui appuie les prisonnier-es de la Flottille pour la Liberté au tribunal explique que les militant-es pourraient être renvoyé-es dans leur pays cette semaine, peut-être demain, par une procédure d’expulsion forcée. En attendant, 8 personnes restent enfermées : quatre Français, une Allemande, un Turc, un Néerlandais et un Brésilien.

Que fait le gouvernement français ? Non seulement il ne fait pas pression pour défendre les droits de ses ressortissants, mais il valide les agissements d’Israël. François Bayrou a déclaré ce 11 juin à l’Assemblée : «Les six Français se sont vus offrir le choix de rentrer dans notre pays à l’instant et un certain nombre d’entre eux l’ont refusé. Je trouve inacceptable que l’on instrumentalise les choses de cette manière».

La macroniste Prisca Thevenot a écrit : «La flottille n’est pas un projet humanitaire mais une opération de communication qui ne sert finalement qu’une chose : le Hamas». Et sur LCI, la chaine du milliardaire Martin Bouygues qui sponsorise le fils Sarkozy, la mythomane Caroline Fourest accuse également les membres de la flottille de travailler pour le Hamas.

C’est donc un acharnement collectif contre des personnes courageuses, enfermées, qui ne peuvent pas se défendre. Le complotisme, la lâcheté et le mensonge au service du génocide.