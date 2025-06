« Les Printemps de l’Ouest » : des chouans à Châteaubriant le 14 juin ?

Entre royalisme, racisme, haine et violence. Ce week-end, les fascistes se rassemblent à Châteaubriant ou alentours.

Le Mouvement Chouan : réactionnaire, fasciste et violent

La chouannerie est une appellation générique pour qualifier les contre révolutionnaires de l’ouest, en particulier les royalistes vendéens. Aujourd’hui, le Mouvement Chouan se veut le descendant de cette idéologie et organise un événement « familial » et « festif » le 14 juin. Les liens entre cette organisation avec le GUD et le RN sont étroits à travers la personne de Jean-Eude Gannat, porte-parole et fondateur du Mouvement Chouan, et ancien leader du groupe angevin L’Alvarium aujourd’hui dissout.

Ne nous y trompons pas, leur but sera de recruter de nouveaux militants avant les municipales, une démarche similaire aux « Nuits du bien commun » initiées par Pierre-Édouard Stérin. L’objectif est clairement de s’implanter en Bretagne, en particulier en Loire-Atlantique où le terrain est particulièrement hostile aux fascistes et aux nationalistes de tous poils.

Ce mouvement regroupe ainsi des groupuscules néo-nazis tels que l’Oriflamme, le RED-Angers (ex-Alvarium) et la ligue ligérienne, connus pour leurs frasques violentes dans les villes du grand ouest, en particulier Rennes, Angers et Nantes. Les laisser faire, ce serait abandonner la région à l’extrême droite.

Réveillons la résistance

La terre Castelbriantaise a été meurtrie par l’exécution de 27 des 50 Otages lors de l’occupation nazie, dont le célèbre communiste Guy Môquet, abattu alors qu’il avait 17 ans seulement. On se souvient aussi de l’assassinat de deux ouvriers turcs par un fanatique d’extrême droite en 1984 à Châteaubriant.

C’est donc logiquement qu’une résistance citoyenne s’organise. Un appel unitaire sous la bannière « Châteaubriant n’est pas facho », se voulant « familial, festif et déterminé », est organisé par l’intersyndicale et plusieurs associations locales. Rendez-vous ce samedi 14 juin devant la mairie à 15h30.

Organisons-nous, faisons bloc et ne laissons pas les fascistes s’implanter, ni à Châteaubriant ni ailleurs.