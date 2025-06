Paris : violences policières et arrestations pour retirer un drapeau palestinien

Un foule massive a manifesté samedi 14 juin pour la Palestine à Paris comme dans de nombreuses villes. La mobilisation contre le génocide à Gaza bat son plein et réunit des dizaines de milliers de personnes. Toute la semaine, la Place de la République a été le cœur battant de la lutte, avec un campement de soutien au «Madleen» et pour réclamer la levée du blocus de Gaza et des rassemblements chaque soir.

En fin de journée, la statue au cœur de la Place, représentant Marianne, a été escaladée par des militant-es d’Extinction Rebellion et drapée d’un grand drapeau palestinien. Cette action symbolique a déclenché un véritable délire répressif, avec l’envoi de brigades d’intervention et d’échelles pour déloger les grimpeurs et grimpeuses, entourées de hordes d’agents provocants.

Les policiers ont manqué de faire tomber des personnes qui étaient montées sur la statue, et ont fait des arrestations. En parallèle, des charges à coup de matraque et de gaz lacrymogène ont eu lieu pour vider la place. Des violences policières gratuites se sont poursuivie dans une foule composée en partie de touristes et de passant-es. Un homme a reçu des coups de poing de la part d’un policier, avant que son supérieur ne lui dise de faire attention, car «il y a des caméras».

La police a également tenté d’interdire toute présence de drapeaux palestiniens sur la Place. Ce dimanche, 7 personnes étaient toujours en garde à vue.

Images : Enzo Rabouy, Cemil Şanlı, Laawnik