Un nouvel attentat d’extrême droite aux USA

Les images de vidéosurveillance sont effrayantes et paraissent sorties d’un film : un homme au visage recouvert d’un masque en latex et en uniforme sonne à la porte d’une maison de Minneapolis, avant d’assassiner ses habitants.

La tuerie a eu lieu dans les premières heures du samedi 14 juin. Dans la banlieue de la capitale du Minnesota, un homme nommé Vance Boelter a commis des attaques armées contre des responsables démocrates.

Le sénateur John Hoffman et sa femme ont été criblés de balles au cours de la nuit. Ils ont pu être opérés et devraient survivre, d’après le gouverneur de l’État. En revanche, Melissa Hortman, élue démocrate et son mari, ont été abattus chez eux. Le gouverneur parle d’un «acte délibéré de violence politique». Il intervient quelques heures avant une grande vague de manifestations contre Trump dans tout le pays. À Minneapolis, elles ont été suspendues.

Des centaines de policiers tentent de retrouver le tueur. Le mobile politique ne fait aucun doute : le véhicule de l’assassin a été retrouvé rempli d’armes et avec une liste d’élus démocrates.

L’assassin, Vance Boelter, âgé de 57 ans, est un conservateur évangélique anti-avortement et pro-Trump. Un homme qui se prétend «pro-life» mais qui tue ses opposants. Sur Facebook, il suivait de nombreuses pages d’extrême droite. Il était aussi responsable d’une entreprise de sécurité privée lui donnant accès à des uniformes et véhicules ressemblant à ceux de la police. Son entreprise ? «Praetorian guard security». La garde prétorienne, dans la Rome antique, était la force armée d’élite chargée de la sécurité de l’empereur.

Selon son CV publié sur le site de l’entreprise, il a participé à des missions au Congo, en Cisjordanie, au Sud-Liban et dans la bande de Gaza, donc probablement en partenariat avec Israël. Il dit aussi avoir travaillé pour une grande compagnie pétrolière et pour la firme Nestlé. Des activités qui l’ont aguerri.

Minneapolis, c’est aussi la ville d’où étaient parties les émeutes suite à la mort de George Floyd en 2020.

Assassinat politique, sécurité privée, mercenariat colonial, fascisme : un sinistre concentré des USA.