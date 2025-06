Attaque israélienne sur l’Iran : les médias français en mode propagande de guerre

Depuis le 13 juin, Israël agresse l’Iran en violation du droit international, en prétextant une «attaque préventive» sur le modèle de George W. Bush en Irak en 2003. Le bilan provisoire des victimes en Iran est de 406 morts selon Human Rights Activist, dont 90% de civils. La riposte iranienne contre Israël a provoqué la mort de 11 personnes.

Selon Le Monde, l’État hébreu ne cible pas spécifiquement l’appareil militaire iranien, mais il «s’attaque à des sites économiques, des postes de police et des ministères, dans l’espoir de désorganiser le pays». Le journal évoque une stratégie du chaos qui vise à provoquer des pénuries. Ce 17 juin, Trump vient d’ordonner aux iraniens de quitter Téhéran, ce qui est évidemment impossible, puisqu’il s’agit d’une capitale de 9 millions d’habitants. On peut craindre le pire.

Pendant ce temps, sur les grandes chaînes de télévision française, la propagande bat son plein. Mensonge, indécence, abjection : tout y passe. Quelques exemples :

Sur LCI 15 juin, un homme présenté comme un «habitant à Tel Aviv», ose déclarer : «Ça ne me viendrait pas à l’esprit si j’avais été militaire de cibler les civils» à propos des immeubles touchés dans la capitale israélienne. Ce monsieur pense peut-être que personne n’a vu son pays déchiqueter des enfants avec des missiles, raser des villes entières, broyer des palestiniens sous les chenilles de chars d’assaut, affamer des centaines de milliers de civils délibérément… Le culot est phénoménal.

Le 16 juin sur BFM, l’expert «géopolitologue» Frédéric Encel déclare tranquillement «Israël est à peu près dans le droit international» en attaquant l’Iran. On pourrait répondre que Frédéric Encel est «à peu près» géopolitologue, mais totalement propagandiste pro-Israël.

Le 15 juin, sur BFM, Bernard Henri Levy est longuement invité, sans qu’on sache vraiment pourquoi. La journaliste lui parle d’un immeuble d’habitation israélien touché par un tir iranien – ignorant au passage les victimes beaucoup plus nombreuses des tirs israéliens. Elle demande : «Malgré tout, vous pensez que cette attaque israélienne était nécessaire ?» Réponse : «Je crois qu’elle était non seulement nécessaire mais inévitable, et depuis de nombreuses années !» Le faux philosophe et vrai lobbyiste assène même : «Tous les hommes et femmes libres du monde devraient dire merci à Israël !» Délire total, qui ne suscite aucune réaction en plateau.

Le 16 juin, toujours sur BFM, une franco-israélienne se lamente sur son sort et demande à être rapatriée par la France : «Moi je suis venue en Israël pour la pride, je voulais déconnecter des réseaux, je voulais me détendre, et là je vais revenir en France avec des traumatismes». Venir faire la fête dans un État colonial qui commet un génocide à quelques kilomètres seulement, se lamenter sur son sort et même se victimiser à la télévision. Cette absence sidérante de la moindre empathie, cette incapacité à ressentir quoi que ce soit pour quelqu’un d’autre que soi, c’est la base du fascisme.

Même refrain sur Cnews le 15 juin : Julien Bahloul, communicant de l’armée israélienne est présenté comme «ancien journaliste» et se plaint d’avoir découvert les vitres de sa fenêtre brisée, car il habite près du ministère de la défense : «Quand c’est votre chambre à coucher qui est touchée, c’est assez surprenant, car c’est votre lieu le plus intime». Combien de chambres d’enfants et de lieux intimes ont été rasés à Gaza par son armée ?

La veille, sur BFM, un autre habitant de Tel Aviv déplore : «On n’a presque pas dormi cette nuit. Il y a eu des alarmes». Combien de palestiniens ont été interrogés en direct pour parler de leur manque de sommeil ?

BFM, le 16 juin : un certain Stéphane Simon explique placidement : «C’est la riposte du 7 octobre qui continue». Raser Gaza et coloniser la Cisjordanie ne suffisait pas, la troisième guerre mondiale sera-t-elle aussi considérée comme une «riposte du 7 octobre» ?

Le 15 juin, sur de nombreuses chaînes, le président israélien Herzog déclare : «Nous n’avons pas voulu cette guerre (…) Israël recherche la paix». Ces propos totalement délirants, qui imposent une réalité alternative où l’agresseur affirme qu’il ne veut pas la guerre, ne seront jamais contredits ni contextualisés sur les chaînes des milliardaires.

Sommet du grotesque sur LCI le 16 juin. La chaîne de Martin Bouygues, ami de Sarkozy, a déniché un pokemon rare : une iranienne favorable à l’attaque de son propre pays. Hilda Dehgani Schmidt, présentée comme une «activiste iranienne», déclare : «Thanks Bibi from Iran» et encore «Merci Israël» ! On comprend qu’il s’agit en fait d’une militante pour le retour de la monarchie dans son pays, elle affirme que «la voix du peuple appelle le fils du Shah pour sa personnalité»… Le Shah, Mohammad Reza Chah Pahlavi, c’était le dictateur sanguinaire pro-occidental qui a été renversé par la révolution populaire en 1979. Révolution confisquée par les Mollah depuis.

Mais inviter cette personne qui ne représente qu’elle-même, qui acclame les bombardements – bien à l’abri depuis Paris – et qui voudrait remplacer une dictature religieuse par une dictature royaliste est un sommet de perversité. L’objectif étant que le téléspectateur lambda se dise que finalement, «même les iraniens valident l’attaque».

La population qui ne s’informe que par la télévision vit dans une réalité parallèle, un monde qui n’existe pas.