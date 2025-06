Gaza : des chars et des drones tirent sur une foule affamée

Parmi les inventions les plus effroyables de notre temps : la fausse action humanitaire utilisée pour commettre de véritables massacres. Une nouvelle scène d’épouvante a eu lieu à Khan Younès, au sud de Gaza, ce mardi 17 juin. Une vidéo diffusée par un gazaoui montre le sol couvert de cadavres dans des flaques de sang, certains mutilés.

Les forces israéliennes ont à nouveau tiré sur une foule de personnes affamées, rassemblées près d’un centre de distribution d’aide. Au moins 50 personnes ont été tuées et 200 blessées. Le porte-parole des secouristes explique à l’Agence France-Presse (AFP) : «Des drones israéliens ont tiré sur les gens. Quelques minutes plus tard, des chars israéliens ont tiré plusieurs obus (…), ce qui a entraîné un grand nombre de martyrs et de blessés».

Depuis la fin du mois de mai, Israël organise avec les USA des pseudo-distributions de nourriture dans le Sud de Gaza, après avoir coupé l’approvisionnement pendant deux mois. Pas par générosité, mais pour éviter une accusation de génocide par la famine. Des images de Gazaouis affamés, entassés derrière des clôtures pour obtenir une miette d’aide ont été diffusées, rappelant des heures sombres. Lors de ces distributions, l’armée israélienne s’appuie sur des supplétifs palestiniens sur ces points de distribution : une milice de gangsters affiliée à Daesh, qui commet des pillages et des violences sur la population.

Le 11 juin, au moins 28 personnes ont été abattues et des dizaines d’autres blessées par des tirs israéliens près d’un centre de distribution d’aide. Le 10 juin, 36 morts ont été recensés, et la veille d’autres tirs avaient eu lieu sur une foule dense. Le 28 mai déjà, peu après la mise en place de ces points de distribution, des blessés par balle avaient été signalés et la distribution de nourriture avait viré au chaos.

La répétition de ces actes d’un cynisme et d’une cruauté infinies, qui consistent à attirer une population affamée pour lui tirer dessus, montre qu’il s’agit d’une stratégie délibérée et non d’accidents. Ces actions humanitaires sont en réalité des opérations déshumanitaires.