Chat Pile, fenêtre sur l’Oklahoma

«La musique de Chat Pile c’est une fenêtre sur ce que l’on ressent quand on vit à Oklahoma». Ce commentaire à propos du dernier album du groupe Chat Pile – littéralement “montagnes de déchets miniers“ – une production nommée Cool World, résume tout.

Ce groupe d’Oklahoma City est une des choses les plus rafraîchissantes sorties de la scène underground depuis un moment. Cette façon de décrire à travers des riffs mélancoliques et obsédants, une caisse claire assourdissante, des breaks pachydermiques, un chant alternant spoken words et voix hurlées d’une Amérique déclassée, glauque, sordide, rappelle – jusqu’au chant – la description qu’en faisait un Kurt Cobain, rappelant l’atmosphère de l’album Bleach.

Le groupe possède un son unique, les rythmiques entêtantes avec la basse bien en avant évoquent parfois un Godflesh ou un Korn sortis du cauchemar pavillonnaire à la sauce redneck. Énumération très crue des injustices les plus profondes et les plus dérangeantes de notre monde, leur noise rock/sludge colle parfaitement à cet exercice de style. «Why ?!» s’époumone Raygun Busch, le chanteur qui, malgré son patronyme, est férocement contre la prolifération des armes à feu de son pays, lorsqu’il évoque le sort affreux des sans abris.

«Pourquoi des gens doivent dormir dehors? Par une chaleur torride ou par un froid glacial ? Quand il y a des immeubles tout autour de nous ? Vivre sans rien et souffrir atrocement Nous avons les ressources Nous avons les moyens, POURQUOI ?!» Le groupe hurle avec une naïveté certaine à la gueule des badauds : «Comment ça, ça ne te révolte pas qu’il y ait des gens qui dorment dehors ? C’est quoi ton putain de problème ?»

Décrivant l’enfer des abattoirs sur “Slaughterhouse”, les morceaux “Shame” et “Tape” évoquent le génocide du peuple palestinien. «Shame» c’est la honte et l’effroi de voir des gamins mourir, «Tape» c’est l’impuissance collective devant un massacre enregistré, documenté et accessible depuis son smartphone.

«The New World» parle de l’esclavage des afro-américains, «Milk of Human Kindness» l’horreur de la guerre ou encore le clip de «Funny Man» – ironie mordante – qui donne à voir en quelques plans fixes l’intérieur des maisons du cauchemar américain.

Le monde entier est devenu Oklahoma City, et Chat Pile en est l’orchestre sur le point de tout brûler.

À écouter God’s Country (2022) et Cool World (2024)