Maudite soit la guerre : le livre indispensable du moment

Le 20 novembre, le gouvernement annonçait la diffusion d’un «Manuel de survie» distribué à la population. Une brochure extrêmement inquiétante qui prétend «préparer» la population aux catastrophes naturelles, nucléaires, sanitaires, et aux guerres. Comme si la guerre était un aléas parmi d’autres, indépendant de la volonté des dirigeants. Ce document exige que «chaque citoyen se rende utile par un engagement au sein des Forces armées ou au sein de diverses réserves opérationnelles».

Il s’inscrit dans une offensive militariste généralisée : retour du service militaire «volontaire» pour les jeunes, explosion des budgets pour l’armée et économie de guerre, interventions de soldats dans les écoles, propagande massive dans tous les médias sans aucun contre-discours… Le grand chef de l’armée française demande aux maires de préparer les esprits et annonce qu’il faut accepter de «perdre nos enfants», et pas une voix ne s’élève contre ces propos. Nos dirigeants en bout de course nous préparent à la guerre, et appuient sur l’accélérateur.

Contre ce «manuel» du gouvernement, il faut absolument lire et faire lire un autre manuel, de résistance celui-ci : Maudite soit la guerre. Le livre est court, efficace, propose des outils pour «réarmer» le mouvement anti-guerre. L’auteur, qui analyse et lutte contre les violences d’État depuis des années, part d’un constat et d’une urgence : «Au moment où la guerre menace et que le militarisme fait son grand retour, prêt à engloutir le monde, l’antimilitarisme n’a jamais semblé aussi marginal». En effet, les manifestations massives contre la guerre en Irak, les actions contre le service obligatoire, la lutte contre le camp militaire du Larzac ou encore la critique des vendeurs d’armes ont jadis mobilisé des millions de personnes en France et dans le reste du monde. Mais elles semblent désormais loin, la gauche s’est convertie aux discours guerriers, et tout un mouvement est à reconstruire au plus vite.

Accessible, truffé de références historiques, de chiffres et de réflexions, Maudite soit la guerre est un outil efficace pour contrer le discours qui s’impose partout, et qui nous fait croire que le réarmement serait indispensable et la guerre inévitable. Saviez-vous, par exemple, que les dépenses militaires mondiales étaient aujourd’hui deux fois supérieures à celles de la fin de la Guerre froide, et qu’il n’y a donc jamais eu de «désarmement» ? Ou encore que la guerre moderne tue aujourd’hui près de 90% de civils, et que les militaires ne sont qu’une infime partie des morts au combat ?

La force de ce livre est de s’inscrire dans une actualité immédiate. Il analyse les guerres contemporaines et la déshumanisation qui s’accroît sans cesse, par l’usage de drones et de technologies numériques. Il décrypte la nature écocidaire des guerre, dans un chapitre éloquent sur la destruction méthodique de l’environnement par les armées depuis qu’elles existent. Maudite soit la guerre évoque les liens entre l’agro-industrie et l’industrie militaire, cite des exemples de destructions de forêts et de manipulations du climat lors de guerres impériales, et appelle les écologistes à se ressaisir d’urgence de la question antimilitariste.

Dans une série de chapitres thématiques, le livre aborde les liens passés comme présents entre guerre et patriarcat, entre l’armée et la fabrique de la masculinité hégémonique. Il revient sur la genèse coloniale de la Première guerre mondiale, décrypte l’histoire de la propagande militariste au sein de l’école publique – un sujet plus que d’actualité – et explique comment la guerre moderne et les pratiques fascistes se sont développé simultanément. Dans un article sur l’économie de guerre, il souligne à quel point les guerres sont souvent des opérations de prédation pour s’accaparer des ressources – avec l’exemple du Congo – et génèrent un business de la reconstruction aussi lucratif que celui de la destruction.

Pour autant, il ne s’agit pas d’un livre «pacifiste». «Le pacifisme est le statu quo : dans une situation d’injustice, il revient à donner raison à l’oppresseur. L’antimilitarisme refuse l’idéologie et les pratiques militaires, mais ne fait pas du refus de la violence un principe absolu» écrit l’auteur, en préambule d’une partie intitulée «Haïr la guerre sans baisser les armes», qui questionne et ouvre des perspectives de débat.

Enfin et surtout, l’auteur appelle à remplacer «l’instinct de mort qui plane sur notre monde par une pulsion de vie» et à ne pas se laisser anéantir par le cynisme et la surenchère d’images atroces qui défilent sur nos écrans. Toute la fin de l’ouvrage développe des pistes de résistance, d’abord en énumérant des exemples réjouissants de luttes puissantes et parfois victorieuses, par exemple la grève des dockers marseillais contre la guerre d’Indochine, la lutte féministe de Greenham Commons contre une base de missile nucléaire en Angleterre ou encore l’effervescence sociale contre la guerre du Vietnam. Ensuite en proposant des pistes concrètes et actuelles pour faire face aux nuages sombres du militarisme : nous ne sommes pas condamnés à l’impuissance, il y a en France de nombreuses entreprises d’armement à bloquer…

Un livre à mettre entre toutes les mains.

Maudite soit la guerre, 2025, 190 pages, 16 €, par Pierre Douillard Lefevre aux éditions Divergences.

À commander aussi ici !