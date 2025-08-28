Samedi 30 août : grande assemblée populaire à Nantes

Rendez-vous sous les Nefs de l’île de Nantes à 14h le 30 août pour une grande assemblée populaire

Le mouvement «bloquons tout» annoncé le 10 septembre est déjà dans tous les esprits. Des réunions ont lieu dans tout le pays depuis des semaines, des collages, tags et autocollants appellent à faire de cette journée un «nouveau jour férié», les médias commencent à s’inquiéter…

C’est même le premier mouvement social qui obtient la chute d’un Premier ministre avant même d’avoir commencé ! Le moment peut donc être historique, et la victoire est possible. Mais pour cela, il faut se retrouver et s’organiser.

Une grande Assemblée populaire départementale, ouverte à toutes et tous, a lieu ce samedi 30 août à Nantes. Retrouvons-nous pour préparer le blocage total de la Loire-Atlantique le 10 septembre, et après… Invitez vos proches, parlez-en autour de vous !