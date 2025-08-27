Et si Macron tenait au moins une de ses promesses ?

Un nouveau sondage, réalisé par l’institut de sondage Elabe, pourtant très soumis au pouvoir, a été rendu public le 25 août, et mesure que 67% des Français sont favorables à la démission d’Emmanuel Macron si François Bayrou est renversé le 8 septembre prochain.

Dans cette même enquête, 72% des personnes sondées ne souhaitent pas que le gouvernement de François Bayrou obtienne une majorité de soutiens à l’Assemblée Nationale. À propos du plan d’austérité annoncé au début de l’été : 82% des personnes interrogées pensent que «les efforts ne sont pas équitablement répartis». Malgré la propagande médiatique néolibérale, la population n’est pas stupide : instaurer deux jours de travail forcé, geler les aides sociales et dérembourser les médicaments tout en faisant des cadeaux monstrueux aux ultra-riches n’est acceptable pour personne, même chez les droitards les plus bornés. La majorité des sondés se disent d’ailleurs favorables au mouvement «bloquons tout».

Le 22 août, les médias dévoilaient déjà un sondage révélant que «70% des Français interrogés sont favorables» aux manifestations contre le plan d’austérité. 63% déclaraient même «adhérer au mouvement». 68% étaient pour «une censure à l’Assemblée nationale» du gouvernement. Bayrou a été nommé par un coup d’État légal en décembre, en dépit du résultat des dernières élections, mais personne n’a oublié qu’il est illégitime.

Prenons Macron au mot : «La réalité, si on allait au bout de la logique, c’est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s’il avait un vrai désaveu en termes de majorité». C’était une phrase prononcé le 18 mars 2019, lors du mouvement des Gilets jaunes, lors d’un «grand débat» organisé pour tenter de calmer la révolte à l’époque. Il répondait alors à une question du professeur de droit public Olivier Beaud, et cet échange a été filmé et diffusé sur Youtube.

Ce ne serait pas la première promesse trahie de Macron, mais cette fois-ci, nous pourrions exiger collectivement que, pour une seule fois, il tienne parole.