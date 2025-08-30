Gaza vue du ciel : un anéantissement total

Il y a quelques jours, la télévision publique turque a diffusé pendant 10 minutes des images de la bande de Gaza vue du ciel, montrant le territoire depuis un avion venu larguer de l’aide humanitaire. 10 minutes de ruines à perte de vue, la zone a été méthodiquement anéantie.

Au début du mois d’août, des soldats israéliens ont filmé, depuis le sol cette fois, le niveau de destruction du quartier historique de Zeitoun, dans le sud de la ville de Gaza. Les blindés procédaient au rasage des derniers bâtiments encore debout, dans le cadre du plan d’occupation du territoire.

En 1945, l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima avait détruit ou endommagé 92% des bâtiments de la ville. Près de 63% des constructions étaient totalement anéantie. Selon les Nations Unies en avril 2025, 90% des unités de logement ont été détruites à Gaza, et 95% des infrastructures hospitalières.

Ces chiffres montrent que le génocide en cours est la plus violente opération de bombardements et de destructions du XXIème siècle, et comparable aux plus terribles bombardements, y compris atomiques, de l’histoire humaine.

Netanyahou avait annoncé qu’il réduirait Gaza à l’état de poussière : c’est chose faite, avec le soutien de l’occident. Il affirme maintenant vouloir annexer la Cisjordanie.