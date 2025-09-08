10 Septembre : « Ça va bloquer chérie ! »

C’est le plus grand mouvement auto-organisé depuis les Gilets Jaunes, et probablement sur des décennies : ces dernières semaines, pour préparer le 10 septembre, des centaines d’Assemblées populaires organisées spontanément depuis la base ont lieu dans toute la France.

Ces Assemblées qui servent à organiser le mouvement sans attendre les consignes de directions syndicales ou de partis, réunissent des centaines de personnes dans les grandes villes.

Mais la colère souffle aussi dans les petites communes et les bourgs ruraux. Aucune parcelle de la France «n’est épargnée» se lamente le Figaro. Prenons la Loire-Atlantique : des Assemblées ont lieu à Nantes et Saint-Nazaire bien sûr, mais aussi Ancenis, Redon, Carquefou, Chateaubriand, Clisson… Une vingtaine pour un seul département ! Partout on se rencontre, on discute, on s’organise.

En Bretagne, la carte du mouvement est foisonnante : des Assemblées sont recensées à Pont-l’Abbé, Quimperlé – avec plus de 100 personnes ! –, Lannion, Guingamp… Il semblerait même qu’il y ait plus de points de rencontres encore que pendant les Gilets Jaunes. Et il en est de même de l’Aveyron au Nord de la France. Dans le petit village de Bessèges, dans le Gard, qui compte 254 habitants à peine, une assemblée a réuni 60 personnes. Une proportion qui illustre la vigueur du mouvement, même loin des grandes villes.

À Paris et dans certaines métropoles, plusieurs Assemblées ont lieu simultanément : on s’organise par quartier, par arrondissement ou par point de blocage. Dans une société sans gouvernement, cette profusion d’Assemblées pourrait être l’embryon d’une nouvelle organisation politique, par en bas.

Quoiqu’il en soit, mercredi 10 septembre, tout le pays sera bloqué jusque dans ses profondeurs ! Le nombre d’actions annoncée est tout simplement hallucinant. C’est une occasion à ne pas manquer, et peut-être le point de départ pour de grandes choses…

L’organisation ATTAC a créé une carte recensant les blocages et groupes existants, rejoignez ceux les plus proches de chez vous !