Nantes : grande fresque en solidarité avec la flottille pour Gaza

Des dizaines de navires de plus de 40 pays différents sont actuellement en train de traverser la Méditerranée pour briser le blocus de Gaza. Ils sont réunis au sein d’une «global sumud flotilla», «sumud» signifiant résistance et résilience en arabe.

Malgré les menaces israéliennes et l’horreur de la situation en Palestine, cette armada internationaliste incarne la solidarité concrète des peuples.

À Nantes ce 7 septembre, une grande fresque avec le message « la flottille contre attaque » a été réalisée pour soutenir cette initiative et répandre son message de résistance sur les murs.

