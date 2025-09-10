Bloquons tout à Nantes : rappel des rendez-vous

Les Rendez-vous

C’est le grand jour. Juste avant que ça commence, rappel des rendez-vous :

Des points de rendez-vous un peu partout à Nantes ce 10 septembre pour le mouvement "Bloquons tout".

Blocage du périphérique nantais à 6h. Rendez-vous sur 4 points :

  • Le Cardo au Nord de la ville
  • Rosa Park à l’Est de la ville
  • Le Pont de Cheviré à l’Ouest. Rendez-vous au rond point de la Janvraie pour la rive nord de la Loire, et au rond point de la route de Pornic pour la rive sud

Barrage filtrant de la CGT : à partir de 5h près de l’aéroport, Zone D2A

Agora/base arrière à partir de 8h Place Graslin : un endroit pour échanger, se ressourcer, créer…

Rassemblement dans le centre-ville : 11h à Commerce, à l’initiative du monde de la culture.

Assemblée populaire : 18h, sous les Nefs

Les blocages ailleurs en Loire-Atlantique

  • Ancenis : 6h rond point Terrena
  • Clisson : 6h Leclerc de Clisson
  • Vallet : 6h parking de covoiturage
  • Châteaubriant : 6h rond point de Mc Donalds à l’entrée de la ville
  • Nort-sur-Erdre : 6h rond-point Saint Georges
  • Saint-Nazaire : 7h rond-point de la Certé, à l’entrée de Saint-Nazaire (côté Trignac)
  • Pornic : 7h30 rond-point pollono

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

Faites un don à Contre Attaque, chaque euro compte.

faire un don

Dans la même catégorie

10 Septembre : les appels continuent de fleurir

Le rendez-vous du 10 septembre est le premier mouvement populaire à faire chuter un gouvernement avant même d'avoir démarré.

10 Septembre : lame de fond populaire ?

Bayrou fait bye bye avec un petit chapeau en papier.

«Bye Bayrou» : et après ? On se retrouve ce soir pour la suite