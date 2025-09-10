Bloquons tout à Nantes : rappel des rendez-vous

C’est le grand jour. Juste avant que ça commence, rappel des rendez-vous :
Blocage du périphérique nantais à 6h. Rendez-vous sur 4 points :
- Le Cardo au Nord de la ville
- Rosa Park à l’Est de la ville
- Le Pont de Cheviré à l’Ouest. Rendez-vous au rond point de la Janvraie pour la rive nord de la Loire, et au rond point de la route de Pornic pour la rive sud
Barrage filtrant de la CGT : à partir de 5h près de l’aéroport, Zone D2A
Agora/base arrière à partir de 8h Place Graslin : un endroit pour échanger, se ressourcer, créer…
Rassemblement dans le centre-ville : 11h à Commerce, à l’initiative du monde de la culture.
Assemblée populaire : 18h, sous les Nefs
Les blocages ailleurs en Loire-Atlantique
- Ancenis : 6h rond point Terrena
- Clisson : 6h Leclerc de Clisson
- Vallet : 6h parking de covoiturage
- Châteaubriant : 6h rond point de Mc Donalds à l’entrée de la ville
- Nort-sur-Erdre : 6h rond-point Saint Georges
- Saint-Nazaire : 7h rond-point de la Certé, à l’entrée de Saint-Nazaire (côté Trignac)
- Pornic : 7h30 rond-point pollono
