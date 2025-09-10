VIDÉO – TOUR DE FRANCE DES BLOCAGES

⁨Les images qui arrivent de toute la France montrent un puissant mouvement de colère, très déterminé malgré la répression systématique du régime.

A Caen, les bloqueurs et bloqueuses ont allumé des barricades et démonté des glissières sur le périphérique. A Rennes, un bus a pris feu et des blindés ont été déployés. A Paris, des lycéens recouvrent la police de poubelles, des blocages se multiplient autour de la capitale et sur les grands boulevards, une foule a tenté d’envahir la gare du Nord. A Brest, Toulouse, Strasbourg, Lille ou Lyon, nombreux blocages malgré les gaz. Grosses manifestations à Bordeaux et Marseille. Blocage de rond-point en vélo à Chambéry, gare envahie à Valence … Partout, des lycées sont bloqués, des facs sont en mouvement, de petites actions et gestes de désobéissance s’improvisent.

Et ces infos qui nous remontent ne sont qu’un petit échantillon des initiatives en cours, car les blocages se comptent par centaines, jusque dans les petites communes. Le ministre de l’Intérieur a osé affirmer dans les médias qu’il n’y avait que 3000 manifestant.e.s dans toute la France ce matin. Prouvons partout qu’il ment, son gouvernement doit partir.⁩