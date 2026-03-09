Israliwood : attention, images très très violentes

Scène insolite captée à Nice : lors d’une manifestation pour la Palestine, un individu portant une kippa invective les participantes. Les manifestantes restent calmes malgré l’agressivité du fauteur de trouble, qui venait de s’en prendre physiquement au cortège. Arrivé au niveau d’une voiture de police, l’individu prend sa kippa dans la main et se met soudainement à hurler, simulant une agression antisémite, mimant des gestes de grande douleur, comme s’il avait été passé à tabac. Heureusement, tout a été filmé…

Une scène identique avait eu lieu en octobre 2024. L’UEJF, «Union des Étudiants Juifs de France», officine pro-Netanyahou, était allée provoquer une conférence pro-Palestinienne à Paris. L’un de ses militant, Kevin Cohen, s’était placé au milieu de la conférence en hurlant à la mort «on me tape». Dans la foulée, le compte officiel de l’UEJF tweetait : «Pour Urgence Palestine et Parole d’Honneur, si l’on soutient la Palestine il faut soutenir le terrorisme. Des militants de l’UEJF ont apporté la contradiction face à ces propos. En réponse : de la violence, des militants traînés à terre, insultés de génocidaires et de terroristes. Des crachats. Des coups. Aucune parole contradictoire n’est possible. Aucune parole de paix». Encore une fois, les images ont permis d’éviter un emballement médiatique sur BFM ou Cnews, qui auraient probablement parlé de pogrom et d’attaque contre la République, et provoqué une énorme répression contre le mouvement palestinien.

Les complices et soutiens du génocide à Gaza ont inventé le mot «Pallywood», contraction de Palestine et Hollywood. Un néologisme immonde pour insinuer que les palestiniens simuleraient leurs souffrances. Par exemple, des comptes d’officiels israéliens ont assuré très sérieusement dès octobre 2023 que des bébés palestiniens tués par les bombardements de Tsahal étaient des poupées, ou qu’aucun hôpital n’avait été bombardé à Gaza. Des mensonges odieux, démentis depuis, mais qui avaient été accompagnés de l’expression Pallywood.

Dans le même temps, les mensonges du camp israélien ne se comptent plus, à commencer par l’invention de «40 bébés décapités» le 7 octobre, qui ont servi à lancer l’opération génocidaire. La méthodologie pro-israélienne semble être la même partout : agresser, provoquer, violenter pour obtenir une réaction. Et quand il n’y en a pas, autant l’inventer carrément.

La mort de Marion Cotillard dans Batman était infiniment plus convaincante que ces scènes pathétiques. Mais rassurez-vous, la seule victime sur ces images, c’est la dignité des sionistes.