Samedi 13 septembre à Nantes : le mouvement continue

Après la grande journée de blocages, de manifestations et de courage du 10 septembre, le mouvement continue.
À Nantes, une grande Assemblée populaire du mouvement «Bloquons tout» lance un appel à manifester ce samedi 13 septembre, à 14h, croisée des trams.
Cette manifestation sera le prélude à une grande journée d’action : le jeudi 18 septembre, avec un appel intersyndical à la grève, qui s’accompagnera de blocages et de cortèges dans toute la France.
