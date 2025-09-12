Contre Attaque à la fête de l’Huma’

Actu Contre Attaque

Cette année, une partie de l’équipe du média Contre Attaque est à la Fête de l’Humanité, du 12 au 14 septembre.

Le stand de Contre Attaque à la Fête de l'Huma' propose des revues et stickers pour soutenir notre média.

Vous pouvez retrouver nos revues, nos stickers, nos livres et autres créations, mais aussi venir nous rencontrer et discuter avec nous tout le week-end au «Village des médias indépendants». Nous serons en bonne compagnie, avec de nombreux autres médias et journalistes qui œuvrent à construire des contre-pouvoirs.

Dimanche à 17h, au stand des Soulèvements de la Terre, Contre Attaque participera à une table ronde intitulée : «Bolloré, Stérin : contre la fascisation, où frapper ?» avec les camarades de Tsedek, de la campagne anti-Bolloré et de la Section Carrément Anti Stérin.

La Fête de l’Huma se trouve à la Base 217, à Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

Faites un don à Contre Attaque, chaque euro compte.

faire un don

