La Palestine remporte le Tour d’Espagne de cyclisme

«Cette Vuelta, c’est la Palestine qui la gagne»

Imaginez le Tour de France de cyclisme perturbé par des centaines de drapeaux palestiniens et des manifestant-es qui envahissent le parcours. Imaginez un envahissement des Champs Élysées lors de l’étape finale, avec des barricades mises en travers de l’avenue, provoquant son annulation. Et imaginez qu’en prime, le Premier ministre salue le blocage et dise son «admiration» pour les protestataires.

C’est de la science fiction en France, où la police a arrêté, tabassé et placé en garde à vue la moindre personne portant un drapeau palestinien le long du tour. Mais c’est la réalité en Espagne, pays qui n’a pas encore basculé dans le néofascisme et le soutien actif au génocide.

Ce dimanche 14 septembre, «le peloton était stoppé à 56 kilomètres de l’arrivée en raison de manifestations à Madrid», annonçait la radio de la Vuelta, équivalent espagnol du Tour de France. Les coureurs ont tenté de repartir, avant d’être arrêtés définitivement : la 21ème et dernière étape n’aura pas lieu. Les podiums et cérémonies ont aussi été annulées. Les milliers de manifestant-es réuni-es a Madrid ont scandé : «Cette Vuelta, c’est la Palestine qui la gagne».

Depuis le début de la compétition, des actions ont lieu à chaque étape, provoquant parfois des affrontements avec la police et de sérieuses perturbations, par exemple dans le pays Basque, ou à Valladolid. Il s’agissait de dénoncer la présence de l’équipe Israël Premier Tech, qui participait à la Vuelta.

Un blocage aussi fort et symbolique aurait provoqué un tollé en France et des semaines de polémiques médiatiques. Chez nos voisins, ces actions ont été saluées par le gouvernement. La ministre du travail a estimé que «la société espagnole a donné une leçon au monde entier en paralysant la Vuelta» et a réclamé que l’État d’Israël «ne [puisse] participer à aucun événement tant qu’il continue de commettre un génocide», alors que le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez a exprimé son «admiration envers un peuple comme le peuple espagnol qui se mobilise pour des causes justes, comme celle de la Palestine».