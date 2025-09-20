Insolite : une fresque historique contre la monarchie à Nantes

La royauté a été abolie le 21 septembre 1792, durant la Révolution française. Le 21 septembre 2025, le mouvement «Bloquons tout» veut célébrer la fin de la monarchie et réclamer la fin de la Macronie.

Le mouvement appelle à prendre une place dans chaque ville, pour occuper l’espace public et fêter cette date symbolique.

À Nantes, une fresque surprenante est apparue sur un mur, et ne laisse personne indifférent. On y voit une guillotine avec une toile d’araignée, accompagnée du slogan «On la dépoussière». Une référence à la Révolution, que certains interpréteront comme un écho à l’actualité.