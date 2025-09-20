Insolite : une fresque historique contre la monarchie à Nantes

La royauté a été abolie le 21 septembre 1792, durant la Révolution française. Le 21 septembre 2025, le mouvement «Bloquons tout» veut célébrer la fin de la monarchie et réclamer la fin de la Macronie.

Le mouvement appelle à prendre une place dans chaque ville, pour occuper l’espace public et fêter cette date symbolique.

À Nantes, une fresque surprenante est apparue sur un mur, et ne laisse personne indifférent. On y voit une guillotine avec une toile d’araignée, accompagnée du slogan «On la dépoussière». Une référence à la Révolution, que certains interpréteront comme un écho à l’actualité.

Deux graffitis apparus ce 18 septembre à Nantes : "Non à l'économie de guerre" et "Paix aux chaumières, guerre aux palais".

Des mots d’ordre contre l’économie de guerre et le militarisme dans les cortèges

💥 18 SEPTEMBRE : TOUT LE MONDE DANS LA RUE Soyons innombrables dans les rues pour faire trembler le pouvoir. Quelques rendez-vous de manifestations ce jeudi : ➡️ Paris : 14H, Place de la Bastille ➡️ Nantes : 10H30, miroir d'eau ➡️ Rennes : 13H, esplanade Charles-de-Gaulle ➡️ Saint-Nazaire : 10H, Place de l’Amérique-Latine, Saint-Nazaire ➡️ Bordeaux : 14H, Place de la Bourse ➡️ Marseille : 10H30, Vieux port ➡️ Grenoble : 10H Alsace Lorraine ➡️ Lyon : 11H, Manufacture des tabacs ➡️ Brest : 10h30, Place de la Liberté ➡️ Lille : 14h30, Porte de Paris ➡️ Caen : 11H, Place St Pierre ➡️ Toulouse : 14H, métro Saint-Cyprien Et partout ailleurs. Complétez dans les commentaires.

18 Septembre : tout le monde dans la rue

Une foule défile dans la rue : une déferlante qui pourrait bien submerger le gouvernement ce jeudi 18 septembre.

Vers une déferlante le 18 septembre